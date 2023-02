Putin śmiertelnie przerażony. Wie, jak zginie? "W swoim gabinecie, od kuli w plecy"

Nad Władimirem Putinem (70 l.) zbierają się czarne chmury. Problemy ze zdrowiem, niepowodzenia na froncie, narastająca złość w obozie władzy, coraz gorsze nastroje społeczne w kraju, na który Zachód wciąż nakłada kolejne sankcje. Prezydent Rosji podobno jest w kompletnej rozsypce. Nie ma dnia, by nie musiał się wspomagać tabletkami na "poprawę nastroju", jego spotkania z wojskowymi są coraz bardziej nerwowe, a on sam przestaje nad sobą panować. Generał Jewgienij Sawiostanow, były szef moskiewskiego oddziału FSB, który wciąż ma swoich informatorów na Kremlu, zdradza, że Putin jest w ostatnich dniach śmiertelnie przerażony.

Putin śmiertelnie przerażony? To już paranoja

"Putin źle zinterpretował determinację Zachodu, by mu się przeciwstawić i nie zdawał sobie sprawy z niekompetencji swojej armii. Doskonale za to rozumie nastroje ludzi, którzy przez niego stracili wszystko. Rozumie, że ten gniew może znaleźć ujście, więc trzyma ich z daleka. Putin jest teraz śmiertelnie przestraszony. Rozumie, że ma kłopoty, jest w takim stanie psychicznym, że chwyta się każdej okazji, aby cokolwiek wygrać" - cytuje go "Daily Mail". Sawiostanow zauważa też, że to wszystko sprowadził na siebie sam Putin. "Żył szczęśliwie, a własnymi rękami wszystko zrujnował. Niesamowita historia".

Putin nie przejdzie na emeryturę. "Nie chce szaleć z kochankami, tylko rządzić"

Wątpliwości co do przyszłości Putina nie ma Nate Sibley, amerykański politolog, specjalista zajmujący się badaniem związków między autorytaryzmem i korupcją a bezpieczeństwem narodowym. "Jedną z rzeczy, które możemy przewidzieć z większą pewnością, jest to, że w przeciwieństwie do wielu bogatych Rosjan, Putin nie planuje spokojnej emerytury w rezydencji na Riwierze Francuskiej ze swoimi kochankami. Obserwował uważnie, jak inni byli sowieccy przywódcy próbowali wyrwać się z autorytarnych reżimów – i jak im się to nie udało. To, jakie luksusy można kupić za ogromne bogactwo, z biegiem lat stało się dla Putina mniej ważne niż to, kogo i co można kontrolować. Niezależnie od tego, co przyniesie jego przyszłość, coraz mniej prawdopodobne jest szczęśliwe zakończenie" - mówi dla "Mirror". Jak zatem może zginąć Putin? Zdaniem komentatorów, prawdopodobnie "na służbie", w swoim gabinecie, przy biurku. "Może dostać kilka kul w plecy".

Tamara Mikhaylovna, from Russia, says that because of Putin the whole world hates them now.I don't think that's just because of Putin. Thousands in Russian army kill, loot, ruin. Millions of Russians remain quiet. pic.twitter.com/fv5nNJD4Re— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 27, 2023

