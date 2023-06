Putin straszy Szatanem. "To bliska przyszłość"

Władimir Putin ma broń, która może zniszczyć cały kraj w kilka minut. Satan II "w najbliższej przyszłości" trafi do jednostek armii rosyjskiej

Ta broń to największa duma Władimira Putina i zarazem chyba najstraszniejsza broń, jaką wynalazła ludzkość. Przynajmniej według jego deklaracji. Satan II to pocisk zdolny do przenoszenia dziesięciu głowic nuklearnych naraz. Jak pisze "Daily Mail", "Szatan" może zniszczyć całą Wielką Brytanię czy Francję w ciągu kilku minut, podczas jednego uderzenia. Mają wysokość 14-piętrowego budynku i lecą z prędkością około 7 tysięcy metrów na sekundę. Do Wielkiej Brytanii doleciałyby w ciągu trzech minut. Rosyjski dyktator podczas spotkania z absolwentami szkoły wojskowej chwalił się właśnie takim arsenałem. Zapowiedział, że pociski Satan II "w najbliższej przyszłości" trafią do jednostek wojskowych.

W najbliższym czasie do służby bojowej trafią pierwsze wyrzutnie rakiet Sarmat"

„Najważniejszym celem jest rozwój triady nuklearnej, która jest kluczową gwarancją bezpieczeństwa militarnego Rosji i globalnej stabilności” – mówił Władimir Putin do świeżo upieczonych wojskowych, których z pewnością chce wysłać na wojnę na Ukrainie. „Żołnierze są wyposażani w nowoczesne systemy rakietowe z hipersoniczną głowicą bojową Avangard. W najbliższym czasie do służby bojowej trafią pierwsze wyrzutnie rakiet Sarmat [Satan II] z nową ciężką rakietą. Arsenały komponentów lotniczych i morskich strategicznych sił nuklearnych są uzupełniane" - wyliczał Putin. Czy właśnie "Szatany" trafią na Białoruś, gdzie rosyjski dyktator zamierza umieścić swój nuklearny arsenał, a według Alaksandra Łukaszenki już zaczął go umieszczać?

