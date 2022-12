Putin straszy Zachód "meteorytem". Chwali się rosyjskim pociskiem, pokazano film

Oto kolejny nowoczesny pocisk Rosji mogący przenosić głowice atomowe. Avangard "jest jak meteoryt" i żadna siła go nie zatrzyma - mówi Putin

Rosyjskie ministerstwo obrony znów chwali się swoim arsenałem. Niedawno Rosja pokazywała filmy z miejsca, gdzie magazynowane są międzykontynentalne pociski Satan-2, teraz udostępniono kolejne wideo, tym razem pokazujące pocisk Avangard. Jest "jak meteoryt", twierdził o tej broni jeszcze w 2019 roku Władimir Putin. Już wtedy, gdy niemal nikt nie podejrzewał, że dojdzie do pełnowymiarowej wojny na Ukrainie, rosyjski dyktator skrzętnie gromadził zapasy nie tylko tradycyjnej, ale i najnowocześniejszej, strasznej broni. Czym jest pocisk Avangard? Może rozwijać prędkość 27 razy większą niż światło, 32187 kilometrów na godzinę. Moskwa twierdzi, że "meteoryt" trafi wszędzie, gdzie Putin zapragnie i to zaledwie w pół godziny, a żadna tarcza rakietowa tego pocisku nie zatrzyma. Wcześniej Rosjanie chwalili się zdjęciami Satan-2. Czym jest ta broń?

Rosjanie pokazali z bliska swoją najstraszniejszą broń Satan-2

Tą bronią Władimir Putin chwalił się jeszcze na długo przed rozpętaniem wojny na Ukrainie, wywołując na świecie niepokój. Jednak mało kto przypuszczał wówczas, jak realnie będzie już niebawem postrzegane zagrożenie dla świata ze strony Rosji. To, co dla Putina jest obecnie największą dumą, to międzykontynentalny pocisk balistyczny R-36M2, czyli ICBM, zwany nieoficjalnie Satan-2. Rosyjski bloger i analityk Dmitrij Kornew pokazał za pośrednictwem reżimowych mediów szczegółowe zdjęcia słynnego międzykontynentalnego pocisku, zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych. Widać też tak zwaną szynę ładunkową.

Co to jest Satan-2? Tą bronią Rosja straszy Ukrainę

Jak podaje "Daily Star", najstraszniejsza broń Rosji ma długość całkowitą wynoszącą 37,25 metra i średnicę trzech metrów, a przy pełnym napełnieniu paliwem waży 211 ton. Szyna ładunkowa może pomieścić 14 głowic w dwóch rzędach po siedem. Pocisk międzykontynentalny Satan-2 jest zdolny do przenoszenia ładunków atomowych. W 2021 roku Rosja poinformowała o tym, że planuje pierwszy test 208-tonowych pocisków kontynentalnych mogących przenosić 10 dużych głowic nuklearnych lub 16 małych, a także kombinację jednych i drugich. Pociski nazywają się oficjalnie RS-28 Sarmat, ale nieoficjalna nazwa brzmi Satan-2. Jak zaznaczało wówczas rosyjskie ministerstwo obrony, pociski te mogą zmieść z powierzchni Ziemi całą Wielką Brytanię lub cały jeden amerykański stan, na przykład Teksas. Albo wszystkie stany, jeśli do USA doleci odpowiednia ilość "Szatanów". W dodatku Rosja utrzymuje, że "Satana-2" nie imają się żadne tarcze rakietowe i został on zaprojektowany tak, by obrać nieprzewidywalną drogę, a nawet przelecieć nad dowolnym biegunem, by trafić w cel.

