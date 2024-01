i Autor: AP, shutterstock

Wojna na Ukrainie

Putin uderza w kraje bałtyckie. Mówi o "nazistach" jak po napaści na Ukrainę

Zofia Dąbrowska | PAP 10:16

Władimir Putin stwierdził podczas obchodów 80. rocznicy zakończenia blokady Leningradu, że w krajach bałtyckich panuje... nazizm - podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Tej samej retoryki rosyjski prezydent używał, kiedy rosyjskie czołgi wjeżdżały na Ukrainę, a na Kijów leciały rakiety. Po co Władimir Putin to mówi? Według ISW może to być budowanie ideologii uzasadniającej ewentualną konfrontację z Zachodem.