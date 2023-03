Putin uwięził ojca za rysunek dziecka! 13-latka w ośrodku, mężczyzna w areszcie

Putin zrobił Kabajewej ostrą awanturę. Poszło o koleżanki. "Pie***ą co popadnie"

Niedawno Władimir Putin zupełnie oficjalnie odsłonił w Rosji pomnik Józefa Stalina. Teraz pokazał, że rzeczywiście pragnie powrotu do czasów stalinowskich i kompletnego terroru wobec obywateli, karanych za najmniejszy przejaw niezadowolenia z władzy. O tej szokującej sprawie napisał portal OWD-Info. 13-letnia dziewczynka i samotnie wychowujący ją ojciec zostali rozdzieleni i uwięzieni po tym, jak Masza narysowała w szkole pewien obrazek. Na rysunku Maszy Moskalowej, który dziewczynka pokazała na zdjęciu, widać matkę z dzieckiem pod ukraińskimi flagami, w których stronę lecą rakiety. Nauczyciele na widok nieprawomyślnego obrazka wezwali do szkoły policję! 13-latka była przesłuchiwana przez służby bezpieczeństwa, a potem trafiła do ośrodka dla nieletnich.

Ojciec 13-latki odpowie za "dyskredytację armii". W Rosji grozi za to nawet 15 lat więzienia

Następnie ludzie Putina dotarli do ojca małej Maszy. Aleksiej Moskalow został oskarżony o "dyskredytację armii" i trafił do aresztu. Już wcześniej naraził się rosyjskiej władzy, publikując krytyczny komentarz w mediach społecznościowych, co nie uszło uwadze funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Według ODW-Info w ciągu ostatniego roku wobec ponad 450 osób wszczęto już postępowanie za "dyskredytację armii". Za głoszenie "niewłaściwych" poglądów o wojnie na Ukrainie grozi w Rosji nawet 15 lat więzienia.

2/6 Alexei Moskalev (pictured) was threatened by the regime in January, for his daughter’s drawing & his anti-war posts on social media. Police said they’ll put him behind bars and send the girl to an orphanage. pic.twitter.com/W9WvwKVmlB— OVD-Info English (@ovdinfo_en) March 1, 2023

