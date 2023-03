Putin w ogromnych tarapatach! Klamka zapadła. Jest nakaz aresztowania

Nakaz aresztowania Władimira Putina. Międzynarodowy Trybunał Karny chce go ścigać za zbrodnie wojenne na Ukrainie

To wręcz szokująca wiadomość! W piątek, 17 marca Izba Przygotowawcza Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze wydała nakaz aresztowania Władimira Putina. Prezydent Rosji jest podejrzewany o dokonanie zbrodni wojennych na Ukrainie polegających na bezprawnych deportacjach i przesiedleniach ludności ukraińskiej, w tym dzieci. Z tego samego powodu Izba Przygotowawcza MTK wydała nakaz aresztowania Marii Lwowej-Biełowej, rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka. - Zbrodnie miały być popełniane na terytorium okupowanym na Ukrainie co najmniej od 24 lutego 2022 r. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi osobistą odpowiedzialność karną za wyżej wymienione przestępstwa, za bezpośrednie popełnienie czynów, wspólnie z innymi osobami i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za niewłaściwą kontrolę nad podwładnymi cywilnymi i wojskowymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, i którzy znajdowali się pod jego skuteczną władza i kontrolą na podstawie odpowiedzialności zwierzchniej - głosi cytowany przez "Rzeczpospolitą" komunikat Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Prezesem tego sądu od 2021 roku jest Polak Piotr Hofmański. Rosja nie uznaje jurysdykcji MTK.

