Putin wojną kieruje z łóżka? "Wstaje na posiłki i na siusiu"

Ukraina, od ponad roku napadana przez Rosję, teraz zmaga się z kataklizmem po tym, jak w nocy z poniedziałku na wtorek (5/6 czerwca) rosyjskie wojska wysadziły w powietrze zaporę na Dnieprze w okupowanej Nowej Kachowce na południu Ukrainy. Pod wodą znalazło się ponad 20 miejscowości po obu stronach rzeki, podtopionych jest w 80 miejscowości, w tym Chersoń. Cały czas trwa tam ewakuacja cywilów, sytuacja jest dramatyczna. W ocenie władz w Kijowie najeźdźcy próbowali w ten sposób powstrzymać ukraińską kontrofensywę w obwodzie chersońskim.

Wojna na Ukrainie. Putin całe dnie spędza w łóżku?

Tymczasem okazuje się, że prawdopodobnie rozkaz wysadzenia tamy Putin wydał leżąc w łóżku. Mówi się, że od pewnego czasu właśnie w taki sposób kieruje wojną na Ukrainie. Autor kanału Generał SWR, były wojskowy Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji, przekazuje, że od minionego weekendu z rosyjskim prezydentem jest naprawdę kiepsko. "W związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w weekend, lekarze dyżurni byli trzykrotnie wzywani do prezydenta. W niedzielę Putin spędzał większość czasu leżąc w łóżku, wstając tylko, aby za pośrednictwem łącza wideo wysłuchać raportów i dwa razy w przypadku posiłków i wycieczek do toalety. Wysiłki lekarzy prowadzących nie przyniosły jeszcze pozytywnych rezultatów, stan zdrowia prezydenta pogarsza się" - czytamy.

Putin zobaczył kogoś w lustrze? Wpadł w panikę

Stan fizyczny Putina to jedno, stan psychiczny natomiast to zupełnie odrębna kwestia. I tutaj też, delikatnie mówiąc, nie jest najlepiej. Pisaliśmy niedawno o dziwnym incydencie, po którym najbliżsi współpracownicy dyktatora zaczęli podejrzewać, że ten traci zmysły. 1 czerwca Putin wpadł w panikę po tym, co rzekomo zobaczył w toalecie. "O godzinie 23:04 prezydent wezwał strażników, którzy natychmiast zareagowali i dotarli do Putina, zastając go w łazience schowanego za ręcznikiem. Prezydent twierdził, że widział, jak przed chwilą z lustra wyszedł człowiek i zażądał sprawdzenia, dokąd się udał i jak mógł niepostrzeżenie wejść do jego domu. Mimo ogromnego zdziwienia osób zapewniających bezpieczeństwo prezydentowi, prośba Putina została spełniona, skontrolowano łazienkę i sypialnię prezydenta, jak również sąsiednie pomieszczenia i oczywiście nikogo nie znaleziono" - czytamy. Putin uspokoił się dopiero po solidnej dawce leków.

The occupation authorities of #NovaKakhovka said that the water level in the city is gradually decreasing.The governor of the #Kherson region, Prokudin, said that the intensity of flooding is indeed decreasing, but water will still come due to significant damage to the dam.In… pic.twitter.com/WESZMiNIfi— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023

