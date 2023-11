Putin wygra wojnę na Ukrainie? Szef NATO ostrzega. "Zagrożenie również dla nas"

Jest Stoltenberg ostrzega przed konsekwencjami ewentualnego zwycięstwa Rosji. "Byłaby to tragedia dla Ukraińców, gdyby prezydent Putin wygrał. Ale byłoby to zagrożenie również dla nas"

Wojna na Ukrainie trwa już niemal dwa lata. Z jednej strony początkowo nikt nie spodziewał się, że Kijów odeprze atak rosyjski i nie pozwoli na zajęcie kraju w parę dni, jak oczekiwał tego Władimir Putin. Ale z drugiej strony, w miarę jak donoszono o kolejnych klęskach i kompromitacjach rosyjskiej armii, świat nabrał nadziei na szybkie stłumienie imperialnych zapędów Putina, tymczasem nadzieje te nie zostały spełnione. Mimo dozbrajania Ukraina nie jest w stanie póki co odzyskać większości ziem zagrabionych przez Rosję, a ataki dronów na Kijów nie ustają - wręcz przeciwnie, parę dni temu miał miejsce jeden z największych. Co będzie, jeśli Rosja pokona Ukrainę? Taka możliwość niestety istnieje, choć należy robić wszystko, by czarny scenariusz się nie spełnił. Teraz na ten temat wypowiedział się sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem dwudniowego spotkania szefów MSZ państw NATO w Brukseli.

"To byłby komunikat dla wszystkich autorytarnych przywódców, że kiedy używają siły, to dostają to, czego chcą"

"Jestem ostrożny w prognozach, ponieważ wojny w swojej naturze są nieprzewidywalne. Odwaga, determinacja i zdolności ukraińskich sił zbrojnych wywarły wrażenie na całym świecie. Kiedy ta inwazja się rozpoczęła, obawialiśmy się, a wielu ekspertów było przekonanych, że Ukraina upadnie w kilka tygodni, a Kijów znajdzie się pod kontrolą Rosi w ciągu kilku dni. Tak się nie stało. Ukraińcy zdołali odeprzeć rosyjskie wojska. (...) Niezależnie od tego, że linia frontu się nie zmieniła w ostatnim czasie, to Ukraińcy byli w stanie zadać ciężkie straty siłom rosyjskim" - zaczął optymistycznie Stoltenberg. "Im silniejsza jest Ukraina na polu walki, tym silniejsza będzie przy stole negocjacyjnym. (...) Byłaby to tragedia dla Ukraińców, gdyby prezydent Putin wygrał. Ale byłoby to zagrożenie również dla nas. To byłby komunikat dla wszystkich autorytarnych przywódców - nie tylko Moskwy, ale i Pekinu - że kiedy łamią prawo międzynarodowe, dokonują inwazji na inny kraj, kiedy używają siły, to dostają to, czego chcą" - ostrzegł jednak szef NATO.

