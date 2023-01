Putin zabierze majątki za krytykowanie wojny na Ukrainie? "Wylewają brudy na Rosję"

Wielki zlot satanistów nadciąga! Nie zgadniesz, co nakazano uczestnikom

Od wybuchu wojny na Ukrainie Władimir Putin robi wszystko, byle tylko jeszcze bardziej zastraszyć społeczeństwo i odebrać mu chęci do jakichkolwiek protestów. Po wrześniowym ogłoszeniu "częściowej mobilizacji" przez kraj przetoczyła się co prawda fala protestów, a setki tysięcy mężczyzn uciekało z kraju, jednak manifestacje brutalnie stłumiono. Teraz rosyjskie władze jeszcze bardziej dokręcą śrubę! Przewodniczący Dumy Państwowej, czyli niższej izby rosyjskiego parlamentu proponuje, by za krytykę wojny na Ukrainie odbierać niepokornym obywatelom ich majątki. "Niegodziwcy, którzy wyjechali, żyją wygodnie dzięki naszemu państwu. Podczas pobytu za granicą wynajmują nieruchomości i nadal dostają wynagrodzenia na koszt obywateli Rosji. Jednocześnie pozwalają sobie na publiczne wylewanie brudów na Rosję, obrażanie naszych żołnierzy i oficerów. Uważają, że są bezkarni i wierzą, że sprawiedliwość ich nie dosięgnie" - napisał Wiaczesław Wołodin na swoim kanale w Telegramie.

Surowe kary za wszelkie niezadowolenie z sytuacji w Rosji. Władze na Kremlu coraz bardziej przykręcają śrubę

W marcu prezydent Rosji podpisał ustawę, zgodnie z którą za "nieprawdziwe" wypowiedzi o "operacji specjalnej" można trafić do więzienia nawet na 15 lat. Chodzi między innymi o "dyskredytację sił zbrojnych", a także o "rozpowszechnianie fałszywych informacji" i popieranie sankcji nakładanych na Rosję. 1 grudnia weszły w życie poprawki rosyjskiej ustawy o agentach zagranicznych, które zdaniem komentatorów mają służyć do tłumienia w zarodku wszelkich przejawów społecznego niezadowolenia. Dotychczas "ustawa o agentach zagranicznych w Rosji" określała jako takich agentów osoby, które otrzymywały z zagranicy jakieś pieniądze. Teraz definicja ta została w niejasny sposób rozszerzona o wszelkie osoby, które znajdują się pod "wpływem lub presją" jakichś podmiotów zagranicznych. Władze będą mogły podawać do publicznej wiadomości dane i adresy domowe takich ludzi.

Vyacheslav Volodin, the speaker of the State Duma, said current measures, such as fines for those who speak out against what Moscow calls its "special military operation" in Ukraine, were not strict enough.https://t.co/3Fl7OVftDC— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) January 13, 2023