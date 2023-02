Putin zaczął błagać o jedną rzecz. "To, co robi, to blef"

Zabił swoją dziewczynę i trójkę jej dzieci. Aż do końca mówił, że jest niewinny. Wyrok śmierci został wykonany

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy: "Kreml błaga o negocjacje". Według Ołeksija Daniłowa Rosja ukrywa skalę swojej porażki

Kto jest teraz górą w wojnie na Ukrainie? Wołodymyr Zełenski nie ukrywa, że sytuacja na froncie jest trudna, zwłaszcza w rejonie Bachmutu, ale zarazem Ukraina zaprzecza ostatnim rosyjskim doniesieniom o zajęciu tam paru miejscowości. Jeszcze jesienią wydawało się, że ukraińska kontrofensywa szybko zakończy konflikt. Niestety, nic na to obecnie nie wskazuje. Czy Rosja naprawdę nieuchronnie przegrywa? Nadzieję na to daje w rozmowie z UNIAN sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Władimir Putin tak naprawdę wie, że wojna na Ukrainie to porażka i potajemnie stara się o jedną zaskakującą rzecz - przekonuje ukraiński urzędnik. "Kreml już błaga o negocjacje" - uważa sekretarz i dodaje, że Kreml tak naprawdę zmniejszył swoje cele w wojnie na Ukrainie. Daniłow nie wyklucza negocjacji, jednak podaje ich warunki: Rosja musi oddać wszystkie okupowane terytoria, sprawcy zbrodni wojennych na Ukrainie muszą stanąć przed specjalnym trybunałem karnym, Rosja musi też wyrazić zgodę na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

"Będą podejmowane próby ofensywy w kierunku Charkowa lub Zaporoża. To, czy odniosą sukces, będzie zależeć od nas"

W innym wywiadzie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy ujawnia z kolei ustalenia ukraińskie odnośnie najnowszych planów Putina. Ołeksij Daniłow tak mówi dla Reutersa: "Spodziewamy się, że celem rosyjskiej ofensywy na Ukrainie będzie obwód charkowski na północnym wschodzie kraju lub zaporoski na południu. Oczywiście będą podejmowane próby ofensywy w kierunku Charkowa lub Zaporoża. To, czy odniosą sukces, będzie zależeć od nas". Dodał, że Ukraina pilnie potrzebuje pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. "Powiedzmy, że jest taki punkt w Rosji, o którym wiemy na pewno, że stamtąd wystrzeliwane są pociski, lecące w kierunku naszych dzieci. Czy powinniśmy spokojnie obserwować ten punkt i przymykać oczy, czy też go zniszczyć, jeśli mielibyśmy taką możliwość? Jeśli istnieją obiekty, które powodują zniszczenie w naszym kraju..., musimy je zniszczyć. To jest wojna" - powiedział Daniłow.

The next few months will be decisive in bringing Ukraine closer to victory, National Security and Defense Council Secretary Oleksiy Danilov told the Kyiv Independent during an interview.https://t.co/U58NkxhIGg— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 6, 2023

