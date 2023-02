Nadchodzi "wojna na szerszą skalę". ONZ oficjalnie ostrzega przed "końcem świata"

Szef ONZ ostrzega przed końcem świata i wielką wojną. Antonio Guterres nawiązał do "zegara zagłady" i wojny na Ukrainie

To niestety nie są żadne przepowiednie wróżek, tylko oficjalne przemówienie sekretarza generalnego ONZ. Antonio Guterres w mocnych słowach ostrzegł przed... końcem świata i "wojną na szerszą skalę". Co dokładnie powiedział przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ? "Wojna na Ukrainie, kryzys klimatyczny, skrajne ubóstwo... Rok 2023 rozpoczęliśmy, myśląc o zbieżności wyzwań, jakich nie widziano za naszego życia" - zaczął Guterres. "Myślę, że świat nie podąża jak lunatyk w kierunku szerszej wojny, ale obawiam się, że tak naprawdę robi to z szeroko otwartymi oczami. (...) Perspektywy pokoju wciąż się kurczą. Ryzyko dalszej eskalacji i rzezi wciąż rośnie" - ocenił sekretarz generalny ONZ. Potem nawiązał do słynnego "zegara zagłady" (Doomsday Clock). Jest to pewien symbol stworzony jeszcze w 1947 roku przez Bulletin of the Atomic Scientists na Uniwersytecie Chicagowskim. Zegar pokazuje zawsze pewną liczbę godzin, minut czy sekund do północy, a północ ta to symbol końca ludzkości. Naukowcy ustawiają godzinę kierując się aktualną sytuacją polityczną, ale teraz także klimatyczną.

Sekretarz generalny ONZ: "Ludzkość nigdy nie była tak blisko końca świata"

Właśnie do tego "zegara zagłady" odniósł się Antonio Guterres. Powiedział, że grupa naukowców "monitorujących zegar zagłady również niedawno oszacowała, że ludzkość nigdy nie była tak blisko końca świata i teraz jest 90 sekund przed północą". Zdaniem sekretarza generalnego ONZ oznacza to "włączenie się sygnału alarmowego". "Musimy się obudzić i zabrać do pracy" - apeluje szef ONZ i przestrzega przed krótkoterminowym myśleniem: "Następne wybory. Następny manewr polityczny, by utrzymać się przy władzy lub kursy akcji następnego dnia. To krótkoterminowe myślenie jest nie tylko głęboko nieodpowiedzialne, ale i niemoralne".

Near-term thinking is making the problems we face today more intractable, divisive & dangerous.My message to politicians and decisionmakers:Don’t focus solely on what may happen to you today – and dither.Look at what will happen to all of us tomorrow – and act. pic.twitter.com/zoVl2zZBWo— António Guterres (@antonioguterres) February 6, 2023

