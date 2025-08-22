Rajskie wakacje dziewczyny Bonda! Halle Berry ma 59 lat i wskoczyła w bikini

2025-08-22 10:00

Halle Berry (59 l.) znów kusi fanów ciałem w bikini! Gwiazda pokazała na Instagramie zdjęcia w czarnym bikini i zwiewnej narzutce. Niegdysiejsza dziewczyna Bonda świętowała w tropikach swoje 59. urodziny. Towarzyszył jej partner Van Hunt. W filmie "Śmierć nadejdzie jutro" z 2002 roku amerykańska gwiazda wcieliła się w rolę partnerki Agenta 007.

Halle Berry ma 59 lat i pokazała się w bikini. Fani zachwyceni fotkami gwiazdy z wypoczynku pod palmami

Halle Berry (59 l.) po raz kolejny udowodniła, że jest w znakomitej formie! Aktorka znana z filmów „X-Men” czy „Catwoman” podzieliła się z fanami serią odważnych zdjęć w bikini z egzotycznych wakacji. Na Instagramie Halle Berry opublikowała fotki w czarnym bikini i zwiewnej plażowej narzutce, uzupełnionej o słomkowy kapelusz i naszyjniki. W innym ujęciu pozuje w złotym, wiązanym stroju kąpielowym, świętując w tropikach swoje 59. urodziny. Towarzyszył jej partner Van Hunt. Na jednym ze zdjęć Berry spaceruje z ukochanym po rajskim lesie, na innym para przytula się w nadmorskiej chacie.

Aktorka nie kryła radości, a w podpisie do relacji z wakacji żartobliwie stwierdziła: „Phi! Gotuję, czyszczę i zajmuję się dziećmi". Powodem tego komentarza były słowa jej byłego męża, Davida Justice, z którym była związana w latach 1993–1997. Były baseballista w podcaście All the Smoke wspominał, że rozstał się z Berry, bo ta „nie gotowała, nie sprzątała i nie wydawała się wystarczająco 'matczyna'”. Justice uważa też, że Berry była wobec niego niesprawiedliwa, kiedy publicznie mówiła o przemocy ze strony jednego z byłych partnerów – nie precyzując, że nie chodziło o niego. Aktorka nie odniosła się jeszcze bezpośrednio do jego słów, ale jej ostatnie posty w mediach społecznościowych zdają się być taką odpowiedzią.

Halle Berry. Za co dostała Oscara? W jakich filmach zagrała?

Halle Berry dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie "Czekając na wyrok" z 2001 roku. Z kolei za rolę w filmie "Kariera Dorothy Dandridge" (1999) Halle Berry otrzymała nagrodę Emmy i Złoty Glob. Gwiazdę znamy również z filmów z serii "X-Men" czy z "Flinstonów" (1994). W filmie "Śmierć nadejdzie jutro" z 2002 roku amerykańska gwiazda wcieliła się w rolę partnerki Agenta 007. Karierę zaczynała jednak jako modelka i uczestniczka konkursów piękności w Stanach Zjednoczonych. Jako 19-latka została amerykańską miss nastolatek. Aktorka miała trzech mężów - w 2015 roku rozwiodła się z ostatnim, Olivierem Martinezem. Ze związku z kanadyjskim modelem Gabrielem Aubrym ma 17-letnią córkę Nahlę Ariel Aubry.

