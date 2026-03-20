Rakieta uderzyła tuż obok brytyjskiego dziennikarza. Kamera uchwyciła wybuch

Nagranie eksplozji w Libanie. Rakieta spada za plecami Steve'a Sweeneya

Czwartkowy wyjazd do południowego Libanu niemal zakończył się tragicznie dla dwóch współpracowników stacji Russia Today. Brytyjski korespondent Steve Sweeney oraz towarzyszący mu kamerzysta Ali Rida przygotowywali materiał z obszaru objętego izraelskimi atakami z powietrza. W trakcie pracy niespodziewanie dostrzegli nadlatujący pocisk. Krążące w internecie i telewizji nagranie z tego momentu pokazuje, jak dziennikarz w ostatniej chwili zauważa niebezpieczeństwo, a zaraz potem następuje potężna detonacja tuż za jego plecami. Potężna fala uderzeniowa natychmiast powaliła obu członków ekipy na ziemię. W kadrze widać jedynie gęsty dym i sypiące się odłamki, podczas gdy z tła dobiegają pełne przerażenia okrzyki mężczyzn. Chwilę później wideo gwałtownie się kończy. Komunikat wydany przez redakcję RT potwierdza, że obaj przeżyli to uderzenie, a ich obrażenia są na szczęście niegroźne.

Izraelskie wojsko odpowiada na oskarżenia dziennikarzy Russia Today

Poszkodowani twierdzą, że ostrzał w rejonie mostu Al-Qasmiya nie był dziełem przypadku. Ali Rida wprost zarzucił izraelskim siłom zbrojnym, że rakieta została specjalnie wycelowana w przedstawicieli mediów. Przedstawiciele armii Izraela odrzucają te oskarżenia. Wojskowi wydali oświadczenie, w którym zaznaczają, że odpowiednio wcześnie nakazali ludności cywilnej ewakuację z tego konkretnego obszaru. Uderzenie miało nastąpić dopiero po upływie czasu wyznaczonego na bezpieczne opuszczenie terenu. Dowództwo zapewnia jednocześnie o pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego i zaprzecza celowemu atakowaniu osób postronnych. Zespół reporterów obstaje jednak przy swoim. Dokumentowanie konfliktów zbrojnych w tym regionie wiąże się z ogromnym ryzykiem, ponieważ władze Izraela i innych państw bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii publikowania materiałów ze strefy walk. Podobne, niezwykle surowe restrykcje obowiązują chociażby w Dubaju, gdzie samo udostępnienie w mediach społecznościowych fotografii lub filmu przedstawiającego zniszczenia może skutkować aresztowaniem autora.