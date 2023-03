Rakiety Putina znów zabijają cywilów! Atak na bloki uchwycony na filmie

To kluczowy moment wojny na Ukrainie. Amerykanie ujawniają informacje wywiadu

Ukraińscy piloci gotowi do walki! Są szkoleni przez najlepszych

Rakieta trafiła w blok mieszkalny na Ukrainie. Moment ataku został uchwycony na strasznym filmie. "To jest twarz Rosji"

Podczas wojny na Ukrainie rosyjskie wojska biorą na celownik zwyczajnych ludzi. Ostrzały przedszkoli i porodówek, bombardowanie bloków, torturowanie cywilów to dla żołnierzy Władimira Putina chleb powszedni. Niestety, ostatnio znów pociski trafiły w bloki mieszkalne, znowu zginęli ludzie, a wielu innych zostało ciężko rannych lub straciło cały dorobek życia. W środę wojska rosyjskie przypuściły bezsensowny atak na osiedle mieszkaniowe w Zaporożu. Rakiety trafiły w bloki, które natychmiast stanęły w płomieniach. Według władz miasta zginęła co najmniej jedna osoba, a 25 jest rannych, w tym trzy są w stanie ciężkim, a 19 średnio ciężkim. Bestialski atak został uchwycony na przerażającym filmie. Co widać na nagraniu?

Doradca Zełenskiego o ostrzale cywilów w blokach: "To był umyślny atak"

Na filmie z Zaporoża, który udostępnił na swoim koncie na Twitterze Biełsat, widzimy moment, w którym rakieta nieoczekiwanie trafia w wysoki budynek mieszkalny stojący przy ruchliwej ulicy. Tuż obok są duże sklepy, parkingi, jeżdżą samochody, toczy się życie. Nagle rakieta uderza w środek bloku, pojawia się ogień. Nieliczni przechodnie uciekają. Po chwili widzimy z bliska zaatakowany blok, który zamienia się w płonące gruzowisko. Doradca Zełenskiego Mychajło Podolak nazwał ten ostrzał "umyślnym atakiem". "Twarz Rosji to rakiety, które celowo niszczą ukraińskie domy mieszkalne" - skomentowała rosyjski atak pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

Sonda Popierasz budowę zapory na granicy z Rosją? Tak Nie Nie mam zdania

Wołodymyr Zełenski skomentował dzisiejszy ostrzał Zaporoża przez Rosjan: "To nie powinna być codzienność na Ukrainie" - napisał prezydent, publikując nagranie z momentu uderzenia Źródło: V_Zelenskiy_official pic.twitter.com/bKSRLETp3k— Biełsat (@Bielsat_pl) March 22, 2023

QUIZ. Jakiego słowa to synonim? Nowy test dla mistrzów. Jest jeszcze trudniej Pytanie 1 z 10 Oberżyna to... Karczma Bakłażan Żona pułkownika Dalej