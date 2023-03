To kluczowy moment wojny na Ukrainie. Amerykanie ujawniają informacje wywiadu

Nadchodzą kluczowe tygodnie wojny na Ukrainie. Zarówno Rosja, jak i Ukraina szykują się do wielkiej ofensywy

Losy wojny na Ukrainie mogą rozstrzygnąć się już w ciągu kilku nadchodzących tygodni - powiedział w rozmowie z CNN rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak ujawnił John Kirby, informacje wywiadowcze Stanów Zjednoczonych wskazują na to, iż Putin szykuje się do realizacji pewnego planu. "Nadchodzące tygodnie będą krytyczne dla przebiegu wojny; spodziewamy się, że prezydent Putin spróbuje przypuścić kolejną ofensywę, być może na wielu odcinkach frontu jednocześnie" - powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

John Kirby: "Musimy się upewnić, że robimy wszystko, co możemy, by Ukraina była na to gotowa"

Jak dodał, Ukraina zostanie zaopatrzona w większą ilość broni, by poradzić sobie z nasilonymi rosyjskimi atakami. Amerykanie biorą udział w szkoleniu ukraińskich żołnierzy, tak by byli gotowi do szykowanej wielkiej wiosennej ofensywy, mającej w zamierzeniu przegonić wojska Władimira Putina z Ukrainy przy pomocy najnowocześniejszej broni zachodniej. "Musimy się upewnić, że robimy wszystko, co możemy, by Ukraina była na to gotowa" - powiedział John Kirby. Podkreślił, że kraj ten musi mieć możliwość "przeprowadzania własnych operacji ofensywnych w wybranym przez siebie czasie i miejscu oraz na określoną przez siebie skalę".

US National Security Advisor John Kirby had to restrain himself when expressing his thoughts on Putin's visit to Mariupol.Thank you for support! I know the feeling. It's often hard for me to remain calm when talking about the horrible things Russia does to Ukraine.📹: VoA pic.twitter.com/hzZF51qAP4— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 21, 2023

