Ujawniono tajny plan Putina. To chciałby ukryć przed ludźmi

Co ujawnią USA?

Władimir Putin prowadzi potajemną mobilizację na wielką wojnę. Przedstawiciele ukraińskich służb ujawniają plany Putina

Władimir Putin nie ma zamiaru kończyć wojny na Ukrainie. Wręcz przeciwnie, szykuje się na długą konfrontację. Świadczą o tym także najnowsze ustalenia ukraińskich służb. Jak powiedział w poniedziałek przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow, rosyjski dyktator prowadzi "ukrytą mobilizację. Potajemnie przygotowuje się na długą wojnę i masowo mobilizuje do niej kolejnych ludzi, których chce wysyłać na front. "Ten proces trwa. I w ramach ukrytej mobilizacji co miesiąc raszystom [Rosjanom] udaje się mobilizować około 20 tysięcy osób. Dodatkowo. Przygotowywane są też nowe działania mobilizacyjne" - powiedział Jusow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Jak dodał, mobilizowani mężczyźni są szkoleni między innymi na Białorusi, bo w Rosji brakuje już do tego celu poligonów.

Z Rosji przed mobilizacją uciekło już milion ludzi? Putin chce wysłać na wojnę na Ukrainie jak najwięcej mężczyzn

We wrześniu ubiegłego roku w pamiętnym przemówieniu Władimir Putin ogłosił "częściową mobilizację". Miała objąć tylko osoby przeszkolone wojskowo, w praktyce okazała się chaotyczną łapanką. W rezultacie mężczyźni zaczęli masowo uciekać z Rosji. Jak podaje Forbes, w ciągu kilkunastu dni od przemówienia Putina z Federacji Rosyjskiej wyjechało 700 tysięcy ludzi, przede wszystkim do Kazachstanu. Inny informator Forbes wymieniał nawet liczbę miliona osób.

Sonda Czy przypuszczałeś, że Rosja rozpęta wojnę? Zupełnie nie, to było dla mnie wielkie zaskoczenie Tak, byłem pewien, że tak będzie W ogóle o tym nie myślałem

As Ukraine reaffirms its willingness to keep fighting for the city of Bakhmut, Russia reportedly plans on drafting 400,000 people to fight the war against Ukraine. https://t.co/MUjSJlhTqH— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2023

QUIZ. Czwartkowy test z geografii ogólnej. Wynik 12/15 osiągną tylko nieliczni Pytanie 1 z 15 Lubelskie, dolnośląskie czy małopolskie? Które z tych trzech województw jest najmniejsze? lubelskie dolnośląskie małopolskie Dalej