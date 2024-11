Relacje Trumpa z Putinem są podejrzane? Prezydent zabiera głos

Prezydent Finlandii: relacje Trumpa z Putinem to niekoniecznie coś złego. Ale wojny na Ukrainie nie da się zakończyć błyskawicznie

Relacje Donalda Trumpa z Rosjanami były przedmiotem niezliczonych spekulacji, oskarżeń i żartów już podczas jego pierwszej kadencji prezydenckiej. Niektórzy przekonywali, że Moskwa ma na polityka haki, tak zwane kompromaty, pojawiały się nawet szczegółowe plotki, zwłaszcza te o "złotym deszczu"... Ile w tym prawdy? Sam Trump zawsze zaprzeczał, by takie materiały istniały. Nie ukrywał jednak przed wyborami, że jego podejście do sprawy wojny na Ukrainie jest inne, niż to prezentowane przykładowo przez Kamalę Harris. Dla Trumpa priorytetem jest zakończenie wojny. Ale w jaki sposób i jakim kosztem? On sam nie był zbyt wylewny, jeśli chodzi o szczegóły swojego planu, ale jego kandydat na wiceprezydenta mówił, iż Ukraina powinna podpisać gwarancje neutralności i odpuścić sobie odzyskiwanie ziem okupowanych obecnie przez Rosję. Takie rozwiązanie może ośmielić Putina i mieć nieobliczalne skutki. Ale może jednak Trumpowi będzie łatwiej rozmawiać z Putinem?

"Będąc jednak już bardziej realistą, to jeden telefon czy 24 godziny na rozmowy pokojowe nie wystarczą, to dłuższy proces"

O kwestii budzących kontrowersje relacji nowego prezydenta elekta z rosyjskim dyktatorem wypowiedział się teraz prezydent Finlandii. Słowa Alexandra Stubba mogą zaskoczyć. Według fińskiego polityka wcale nie jest tak źle, jak wielu podejrzewa. Są jednak pewne znaki zapytania. Jak powiedział prezydent Finlandii, osobiste relacje Trumpa z Putinem to niekoniecznie coś złego, choć nie ma większej wiedzy na ich temat. Dodał, że "jest całkiem pewne", że celem nowego prezydent USA będzie pokój na Ukrainie. "Będąc jednak już bardziej realistą, to jeden telefon czy 24 godziny na rozmowy pokojowe nie wystarczą, to dłuższy proces" – powiedział Stubb na konferencji prasowej w Helsinkach. Trump deklarował, że zakończyłby wojnę w jeden dzień już jako prezydent elekt. Póki co końca konfliktowi absolutnie nie widać, dziś, 7 listopada miał miejsce choćby atak dronów na Kijów.

Stubb eilen: Sota Venäjää vastaan Ukrainassa ratkaistaan vain aseellisesti.- Yön aikana Trump voitti vaalit Yhdysvalloissa.Stubb tänään: Tärkeintä on rauhanneuvottelut.Stubido - kuuluu maanpetoksista, virka-aseman väärinkäytöstä ja rikoksista ihmisyyttä vastaan vankilaan. pic.twitter.com/XW68TTnLoL— Saul Äärisetämies Walker 🕵️‍♂️🍿 (@SaulWalter6) November 6, 2024

