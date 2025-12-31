Renowacja malowidła z Jezusem sprzed lat była hitem. Teraz podano smutne informacje

Zofia Dąbrowska
2025-12-31 9:19

Pamiętacie słynny wizerunek Jezusa, który został odnowiony tak, że pisano o tym na całym świecie? Niestety, teraz nieuchronnie nadeszła smutna część tej niewątpliwie do dziś zabawnej historii. W wieku aż 94 lat zmarła Cecilia Gimenez, malarka, której trzynaście lat temu powierzono odrestaurowanie fresku w hiszpańskiej miejscowości Borja. Cała sytuacja przyniosła jej niespodziewaną sławę.

Zmarła Cecilia Gimenez, autorka sławnej nieudanej renowacji fresku „Ecce Homo” z 2012 roku

Aż trudno uwierzyć, że minęło już ponad trzynaście lat od chwili, w której to wszystko się wydarzyło! W 2012 roku świat ujrzał efekty pracy twórczej niejakiej Cecilii Gimenez z Hiszpanii. 81-letniej wówczas artystce z miejscowości Borja niedaleko Saragossy powierzono do renowacji fresk przedstawiający Jezusa i zatytułowany "Ecce homo", znajdujący się w Sanktuarium Miłosierdzia w Borja. Oryginalny fresk przedstawiający Chrystusa powstał na początku XX wieku, autorem dzieła był lokalny malarz Elías García Martínez. Wizerunek niczym szczególnym się nie wyróżniał. Ale to się zmieniło. Bo po renowacji Cecilii Gimenez dzieło, delikatnie mówiąc, zmieniło się nie do poznania. Artystka chyba nieco przeliczyła się ze swoimi możliwościami, bo Jezus przestał przypominać siebie samego, bardziej małpkę lub człowieka pierwotnego. 

Cecilio, nic się nie stało! W sieci pojawiły się memy przedstawiające malarkę trafiającą do Nieba

Śmiechom i internetowym przeróbkom nie było końca. Cała sytuacja miała zresztą zbawienny wpływ na miasteczko Borja, które stało się znaną atrakcją turystyczną. Wszyscy chcieli zobaczyć przerobiony fresk na własne oczy. Ostatecznie zdecydowano się nie naprawiać efektów pracy artystki, bo właśnie one przyciągały do miasteczka tłumy. Fresk można tam oglądać do dziś. Niestety, teraz nieuchronnie nadeszła smutna część tej niewątpliwie do dziś zabawnej historii. Cecilia Gimenez zmarła w wieku aż 94 lat w domu opieki. Podobno nie było jej do śmiechu z powodu tak zdobytej sławy, ale chyba nikt się już na artystkę od dawna nie gniewał - wręcz przeciwnie. Niektórzy pozwolili sobie na kontynuowanie żartów nawet przy tej okazji. W sieci pojawiły się memy przedstawiające Cecilię trafiającą do Nieba, gdzie witają ją Bóg i Jezus z dokładnie taką twarzą, jaką namalowała.

