Robiła selfie z pociągiem, zabiła ją lokomotywa! Film pokazał dramatyczne chwile

Kobieta podeszła za blisko torów, chcąc zrobić sobie zdjęcie z lokomotywą. Została potrącona na oczach bliskich i zginęła

To miała być radosna rodzinna wycieczka, a skończyło się tragedią na oczach najbliższych przez chwilę niefrasobliwości. W mieście Nopala de Villagran w Meksyku mieszkańcy czekali na przejazd słynnego zabytkowego pociągu parowego. Lokomotywa zwana Cesarzową lub Canadian Pacific 2816 została zbudowana w Montrealu w grudniu 1930 roku i jest jedyną tego rodzaju lokomotywą parową, która przetrwała do naszych czasów w idealnym stanie. Pociąg odbywał trasę wiodącą z Calgary do Mexico City. Wszędzie od Kanady, przez USA po Meksyk był witany przez machających i robiących zdjęcia ludzi. Pod koniec trasy doszło do dramatu.

Nie słuchała ostrzeżeń organizatorów, którzy prosili, by odsunąć się od szyn. Niestety, 25-latka podeszła o krok za blisko

W Nopala de Villagran wiwatujący tłum też witał nadjeżdżającą Cesarzową. Była tam też 25-latka z mężem i małym dzieckiem. Kobieta powiedziała dziecku, by odsunęło się od torów, a sama wspięła się na nasyp, by mieć lepszy widok i zrobić sobie zdjęcie. Nie słuchała ostrzeżeń organizatorów, którzy prosili, by odsunąć się od szyn. Niestety, 25-latka podeszła o krok za blisko. Lokomotywa uderzyła kobietę, zabijając ją na miejscu. Moment tragedii został przypadkiem uwieczniony przez innych uczestników imprezy i ku przestrodze trafił do mediów. Trwa dochodzenie w sprawie tragicznego zdarzenia.

i Autor: Youtube

Sonda Często robisz sobie selfie? Tak Nie, nigdy Czasami

Horrific moment tourist is killed by a vintage steam train when she stood too close to the track for a selfie https://t.co/bsfZmhhh7i pic.twitter.com/h9ykfDNMea— Daily Mail Online (@MailOnline) June 5, 2024

Quiz z geografii. Dopasuj stolicę do państw Ameryki Północnej i Południowej. Dasz radę? Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Stolica Meksyku to: Hawana San Diego Meksyk Dalej