Rodzice księżnej Kate w środku skandalu! "Oskarżenia o zdradę"

Rodzice księżnej Kate są bankrutami! Mają milionowe długi. Księżna Kate ma nowe zmartwienie

Księżna Kate jest uwielbiana przez prasę i brytyjskich poddanych i przedstawiana jako wzorzec cnót i stylu. Jej wizerunek nie został jak dotąd nadszarpnięty. Jednak teraz, choć zdecydowanie w niesprawiedliwy dla niej sposób, może się to zmienić. A wszystko przez aferę z jej rodzicami w rolach głównych! Księżna Kate może zacząć kojarzyć się ludziom z długami i niejasnościami finansowymi, choć to przecież absolutnie nie jest jej winą, że Carole i Michael Middletonowie popadli w ogromne długi i są bankrutami. Jak to możliwe? Przecież dopiero co mieli prosperującą firmę Party Pieces, produkującą akcesoria imprezowe, mieszkają w luksusowej rezydencji, a Kate i jej rodzeństwo posyłali do bajecznie drogich szkół - w jednej z nich Kate poznała zresztą księcia Williama.

"Ufałem jej jako teściowej przyszłego króla, a a ona mnie po prostu zdradziła"

Jak pisze "Daily Mail", Middletonowie mają długi w wysokości 2,6 miliona funtów i są bankrutami! Są winni ogromne kwoty skarbowi państwa, ktory udzielił im pożyczki w związku ze stratami wywołanymi pandemią koronawirusa, do tego dochodzą długi wobec kontrahentów i podwykonawców. Właściciele Sultani Gas, którzy dostarczali hel do baloników imprezowych, nazwali zachowanie Middletonów "zdradą"! Uważają, że ukrywano przed nimi prawdziwy stan finansów Party Pieces, a to naraziło ich na poważne konsekwencje finansowe: "Ufałem jej jako teściowej przyszłego króla, a a ona mnie po prostu zdradziła. To nieakceptowalne". Middletonowie zrzucają winę za fatalny stan firmy na koronawirusa i drożyznę. Co teraz będzie?

Carole Middleton is accused of 'betrayal' after her party paraphernalia business goes bust with 'astonishing' £2.6million debts, much of which is owed to taxpayers.https://t.co/lJTILWOinH— Richard Eden (@richardaeden) June 8, 2023

