Wojna księżnej Kate z królową?! Chodzi o plotki o romansie Williama

Królowa Camilla intryguje w pałacu przeciwko Kate?! Chce przyjąć z powrotem na salony domniemaną kochankę Williama

Podczas koronacji króla Karola III, która miała miejsce 6 maja, miał miejsce pewien skandal, o którym rozpisywały się media na Wyspach. Wśród gości wypatrzono... markizę Rose Hanbury! Przypomnijmy, że w 2019 roku wybuchł słynny skandal związany z oskarżeniami o romans, jakie wysuwano wobec księcia Williama. Brytyjskie media rozpisywały się o awanturze, do jakiej miało dojść między Rose a księżną Kate. Według okropnych plotek William miał skusić się na skok w bok z markizą. Choć zazwyczaj rodzina królewska nie komentuje tego rodzaju pogłosek, tym razem pojawiło się dementi, a nawet groźby pozwu sądowego. Tym bardziej dziwiło to, że zdecydowano się na obecność Rose w kościele i nieuchronne wywołanie nowej fali pogłosek niewygodnych dla rodziny królewskiej. Jak do tego doszło? Jak twierdzi "Radar Online", to wszystko intryga królowej Camilli!

Wojna księżnej Kate z królową Camillą. Żona Williama upokarzana przez nową królową?

Księżna Kate i królowa Camilla podobno zdecydowanie nie pałają do siebie sympatią. Początki pałacowej wojny mają sięgać ślubu Kate z Williamem w 2011 roku, a teraz Camilla zadała Kate cios! Według "Radar Online" to królowa zaprosiła Rose Hanbury na koronację, świadomie czyniąc przykrość księżnej Kate. Do tego podczas imprezy zabroniono żonie Williama zapraszania więcej niż czterech członków jej rodziny, podczas gdy na uroczystościach obecnych było wielu krewnych Camilli. Syn Rose Hanbury był nawet na balkonie Pałacu Buckingham podczas pozdrawiania poddanych. W efekcie zawsze układna i posłuszna protokołowi Kate odmówiła nawet ceremonialnego dygania przed monarchinią podczas koronacji...

Queen is saving a special place for Prince William’s mistress, Rose Hanbury, at coronation.Camilla is underscoring Prince William's infidelity through her kindness to Prince William‘s mistress as she is trying to eliminate Kate Middleton from the royals.https://t.co/delqX5RXUl— Ian 🌍 (@isexton) March 3, 2023

The same “news” is being spun by OK Mag, based on Bower’s op🙃< Kate Middleton's refusal to curtsy to Queen Camilla was a declaration of her disdain towards King Charles' wife after she bulldozed the handling of his coronation, Radar Online has learned >https://t.co/IJWZkWMc8s— Baroness Bruck (@BaronessBruck) May 23, 2023

