i Autor: KTLA

Ale baraszkowaly!

Rodzina niedźwiedzi wykąpała się w moim basenie! Wszystko się nagrało

Upały dają się we znaki niedźwiedziom! Dochodzi do tego, że podchodzą do ludzkich siedzib i nie bacząc na nic, wskakują do basenów. W Kalifornii rozegrały się zdumiewające sceny, a wszystko uwiecznione zostało na filmie. Zdumiony właściciel domu z basenem wyjrzał przez okno i zobaczył rodzinę miśków, które beztrosko pluskały się tuż przy domu.