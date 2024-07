Przeżył i ujawnił, co czuł

NATO rozmieszcza amerykańskie rakiety Tomahawk w Niemczech, Rosja reaguje pogróżkami wojennymi. Podczas szczytu NATO w Waszyngtonie ogłoszono, że Stany Zjednoczone i Niemcy podjęły decyzję o umieszczeniu rakiet dalekiego zasięgu w Niemczech w celu obrony państw NATO i odstraszania potencjalnych agresorów. Ten krok „idealnie wpisuje się w strategię bezpieczeństwa niemieckiego rządu” - mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Co na to Rosja? Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaczął wspominać w złowrogi sposób czasy Zimnej Wojny. Europejskie stolice mogą stać się "potencjalnym celem" rosyjskich rakiet - powiedział w rozmowie z rosyjskim propagandystą Pawłem Zarubinem.

Jak przypominał Pieskow, w czasach Zimnej Wojny amerykańskie rakiety w Europie były wycelowane w Rosję, a rosyjskie rakiety w Europę

Jak informuje Europejska Prawda, wywiad z Pieskowem został umieszczony na kanale Zarubina w portalu społecznościowym Telegram, popularnym w Rosji. Rzecznik Kremla wypowiadał się na temat rozmieszczenia w Niemczech amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk. Stwierdził, że Federacja Rosyjska ma „wystarczający potencjał”, by powstrzymać te rakiety, ale „potencjalnymi celami byłyby stolice europejskich państw”. Jak przypominał, w czasach Zimnej Wojny amerykańskie rakiety w Europie były wycelowane w Rosję, a rosyjskie rakiety w Europę.

„Europa pęka teraz w szwach. To nie jest najlepszy czas dla Europy"

„Stany Zjednoczone rozmieściły takie rakiety, różne typy rakiet o różnym zasięgu, ale zawsze wycelowane w nasz kraj. W związku z tym nasz kraj uznał te europejskie lokalizacje jako cele dla naszych rakiet” – powiedział Pieskow. Gdy Zarubin odrzekł, że Zimna Wojna zakończyła się rozpadem Związku Radzieckiego, rzecznik Kremla stwierdził, że teraz to Europa jest na krawędzi upadku: „Europa pęka teraz w szwach. To nie jest najlepszy czas dla Europy. Dlatego powtarzanie się historii w różnych konfiguracjach jest nieuniknione, to właśnie bym im powiedział”.

