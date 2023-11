"Rosja wycofała swoje siły". Straż graniczna ma zaskakujące wieści

Rosja wycofała swoje wojska z terenu Białorusi. Według rzecznika straży granicznej w państwie Łukaszenki zostało niewielu najemników i personel techniczny

Od wybuchu wojny na Ukrainie komentatorzy wielokrotnie zastanawiali się, czy Białoruś może aktywnie włączyć się w konflikt. Alaksandr Łukaszenka udostępniał co prawda swoje terytorium Władimirowi Putinowi w celu przeprowadzania ataków powietrznych na Ukrainę, jednak białoruska armia nie wkroczyła do tego kraju. Nieoficjalnie mówiło się o naciskach na Łukaszenkę w tej kwestii, ale Białoruś nadal pozostaje "tylko" sojusznikiem Rosji. Szczególny niepokój budził fakt gromadzenia się w tym kraju najemników z Grupy Wagnera, Rosjanie ćwiczyli też wspólnie z Białorusinami i stacjonowali w kraju Łukaszenki, co budziło obawy o to, czy nie dojdzie do jakiegoś wspólnego ataku. Teraz jednak można nabrać w tej kwestii optymizmu, słuchając najnowszych doniesień rzecznika ukraińskiej straży granicznej.

Andrij Demczenko: "Rosja wycofała wszystkie swoje jednostki z terytorium Białorus"

Jak przekazał Andrij Demczenko, cytowany przez agencję Ukrinform, Rosja wycofała swoje siły z terytorium Białorusi. Podobno w państwie Aleksandra Łukaszenki znajduje się już niewielka liczba rosyjskich wojskowych. "Rosja wycofała wszystkie swoje jednostki z terytorium Białorusi w ramach rotacji i nowych (sił) nie wprowadzała. Jeśli chodzi o obecność rosyjskich najemników, to jest to niewielka liczba - według naszych danych mniej niż tysiąc osób" - powiedział rzecznik straży granicznej. Jak dodał, na Białorusi pozostał tylko wojskowy personel techniczny obsługujący rosyjski sprzęt, który jeszcze się tam znajduje. Rzecznik nie odniósł się do kwestii taktycznej broni jądrowej, której pierwszą partię według władz USA Putin zgodnie z zapowiedziami umieścił na Białorusi.

Sonda Czy nadal interesujesz się wiadomościami z wojny na Ukrainie? Można powiedzieć, że one nadal mnie bardzo interesują... Można powiedzieć, że one mnie coraz mniej interesują... Można powiedzieć, że one mnie prawie nie interesują... Nie mam zdania...

"Russia some time ago withdrew all its units from the territory of Belarus, as part of the rotation, it did not bring in new ones - a certain number of Russian troops remain, but they are more service personnel," Spokesman of the State Border Guard Andriy Demchenko said. pic.twitter.com/nrpkxXgan5— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Członkowie MENSY zdobędą maks. 8/10, a ty? Pytanie 1 z 10 Ile lat trwał w Polsce okres rozbicia dzielnicowego? 64 123 182 Dalej