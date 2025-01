Rosja żąda kawałka państwa NATO? Plotki mówią o tym, czego chce od Trumpa

General SVR: Rosja chce zażądać podczas negocjacji z Donaldem Trumpem jednego z miast w państwie NATO

Znów pojawiły się nowe wpisy na tajemniczym profilu w mediach społecznościowych General SVR. Przypomnijmy, że jego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających źródła na Kremlu, a profil nie jest źródłem godnym dużego zaufania, a raczej pewną ciekawostką internetową. W październiku zeszłego jego autorzy obwieścili nawet, że Putin nie żyje, zmarł z powodu choroby i zastępuje go sobowtór przygotowany przez chirurgów plastycznych i tajne służby. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność, doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Teraz General SVR pisze o przygotowaniach do negocjacji na temat wojny na Ukrainie, jakie mają być prowadzone między Rosją a Donaldem Trumpem. Podobno Rosjanie mają bardzo wygórowane żądania. Chcą, by Ameryka zgodziła się na... zajęcie przez Moskwę fragmentu państwa NATO.

"Część rosyjskiego kierownictwa wysunęła roszczenia do „rosyjskiego miasta Narwy” (miasta znajdującego się w Estonii na granicy z Rosją)"

"Zaczynają pojawiać się pierwsze absurdalne roszczenia ze strony rosyjskiej. W ten sposób część rosyjskiego kierownictwa wysunęła roszczenia do „rosyjskiego miasta Narwy” (miasta znajdującego się w Estonii na granicy z Rosją). Słowa te, w połączeniu z dziwnym uzasadnieniem i śmiesznymi aluzjami historycznymi, zostały przekazane przedstawicielom Trumpa na jednej z platform negocjacyjnych" - pisze General SVR. Podobno Trump odpowiada Rosjanom nie ustępstwami, a groźbami limwidacji wszystkiego, co wiąże się z tak zwaną flotą cieni, czyli rosyjskimi okrętami pływającymi pod innymi banderami i omijającymi sankcje, transportując ropę. "Rozmowa telefoniczna między Putinem a Trumpem mogłaby się odbyć już w ciągu najbliższych trzech dni, pod warunkiem, że strona rosyjska zgodzi się co do pięciu głównych punktów, które zakomunikowali Amerykanie" - podają autorzy tajemniczego profilu w mediach społecznościowych.

⚡️⚡️⚡️BREAKING Dear subscribers and guests of the channel! There are PRELIMINARY arrangements for a telephone conversation between Donald #Trump and "#Putin," for tonight at 22.00 Moscow time. Allocated time -- one and a half hours. https://t.co/jbRm56SNiz— generalsvr_en (@generalsvr_en) January 24, 2025

