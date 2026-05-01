Uderzenie w Odessę. Drony Shahed celują w bloki i port

W nocy z czwartku na piątek wojska rosyjskie skierowały bezzałogowce na południowe regiony Ukrainy. W samej Odessie zniszczenia dotknęły dwa wielokondygnacyjne bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary. Ołeh Kiper, zarządzający wojskową administracją obwodu, poinformował, że wszystkim rannym udzielana jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Podczas nalotu obrażeń doznały dwie osoby. Uszkodzeniom uległy również instalacje portowe, które od startu inwazji są nieustannie na celowniku rosyjskich sił zbrojnych. Lokalne służby ratunkowe wciąż szacują dokładne straty materialne.

Ukraińskie Siły Powietrzne zaraportowały o olbrzymiej fali ataku, podczas której Rosjanie użyli 210 dronów różnych typów, w tym popularnych maszyn Shahed, a także Gerbera i Itałmas. To sprzęt używany do przeprowadzania potężnych, zmasowanych uderzeń.

Żołnierzom obrony przeciwlotniczej udało się strącić 190 dronów atakujących z kierunków: północnego, południowego i wschodniego. Pomimo tak wysokiej skuteczności, 20 wrogich maszyn zdołało dotrzeć do wyznaczonych celów w 14 różnych punktach kraju. Ponadto fragmenty zniszczonych w powietrzu bezzałogowców runęły na ziemię w co najmniej 10 miejscach, generując kolejne szkody.

Charków i Dniepr pod ostrzałem. Rosja nie ustępuje

Agresja nie skupiła się wyłącznie na południowych obwodach. Jak przekazał Ihor Terechow, mer Charkowa, rosyjskie maszyny spadły na pięć dzielnic tego miasta. Wśród ofiar uderzenia znaleźli się ranni cywile, a lokalna infrastruktura odniosła uszkodzenia.

Równolegle, w obwodzie dniepropietrowskim okupanci przeprowadzili około 20 punktowych uderzeń w trzech różnych rejonach. Ołeksandr Hanża z lokalnej administracji wojskowej donosi, że tamtejsze ataki również przyniosły ofiary – poszkodowana została jedna osoba.

Najnowsze doniesienia z frontu jasno dowodzą, że pomimo rosnącej skuteczności ukraińskich systemów antyrakietowych, Federacja Rosyjska nie zwalnia tempa. Moskwa z premedytacją kieruje swoje maszyny nie tylko na strategiczne obiekty militarne, ale również na zwykłe osiedla mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej.