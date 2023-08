Rosyjscy żołnierze także blisko polskiej granicy. "Razem z białoruskimi"

Miał wysłać Putina na Księżyc. Trafił do szpitala zaraz po katastrofie

Kolejne pożary w Europie. "To efekt celowego działania ludzi"

Rosyjscy żołnierze kilka kilometrów od polskiej granicy. Będą ćwiczenia w Brześciu razem z siłami białoruskimi

Pojawiły się niepokojące doniesienia z Brześcia, białoruskiego miasta znajdującego się zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską. 18 sierpnia trafił tam pociąg pełen rosyjskich żołnierzy - podał niezależny białoruski kanał w mediach społecznościowych Hajun. Rosjanie na początku września przeprowadzą ćwiczenia wspólnie z siłami białoruskimi w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Pociągiem przybył także rosyjski sprzęt wojskowy. "Według naszych informacji żołnierze Sił Zbrojnych FR przybyli do Brześcia, aby wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach Interaction-2023 z siłami szybkiego reagowania OUBZ, które odbędą się na Białorusi od 1 do 6 września" - podaje Hajun. Ćwiczenia mają odbyć się z udziałem sił rozpoznawczych,wsparcia logistycznego i jednostkami Ministerstwa ds. Nadzwyczajnych.

"Przypominamy, że o wszystkich tych ćwiczeniach informowano już w czerwcu 2023 roku"

W ramach manewrów Bariera-2023 zostaną przeprowadzone ćwiczenia związane z ochroną radiologiczną, chemiczną i biologiczną oraz tworzeniem zabezpieczenia medycznego. Jest się czego bać? Hajun uspokaja: "Przypominamy, że o wszystkich tych ćwiczeniach informowano już w czerwcu 2023 roku, kiedy w Brześciu toczyły się negocjacje w sprawie organizacji i przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń OUBZ. Z naszych informacji wynika, że przynajmniej część zaplanowanych ćwiczeń odbędzie się na poligonie w Brześciu, gdzie co najmniej do 9 września przebywać będą żołnierze Sił Zbrojnych FR" - czytamy na Twitterze.

Sonda Czy obawiasz się, że Rosja zaatakuje Polskę? TAK NIE Nie mam zdania w tej sprawie

A video recorded by a serviceman of the Russian Armed Forces from Yakutia, who spoke about the difficult situation for the Russian Armed Forces on the front line.According to him, units of the Ukrainian army cover Russian positions with cluster munitions from morning to… pic.twitter.com/TQ0nKF3XQY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2023

People in #Belarus talk about increased military activities in the past days around Maladziechna. Drones are patrolling the area. It's unclear whether this is a new Wagner camp. One source said that there are rumours that mercenaries are stationed in a former recreation camp. /1 pic.twitter.com/fvWZ6DfJBg— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 21, 2023

The first military cargo train of the Russian Armed Forces arrived in Belarus to participate in the CSTO drills.According to @Hajun_BY, yesterday, August 18, a military cargo train with equipment and personnel of the Russian Armed Forces arrived at Brest-Paudniovy station.… pic.twitter.com/O5zLQ33813— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) August 19, 2023