Rosyjski oligarcha ostrzega Toma Cruise'a! Gwiazdor spotyka się z jego eks żoną!

Były mąż nowej kochanki Toma Cruise'a ostrzega gwiazdora! Rosyjski oligarcha ma dla aktora pewną informację! Kubeł zimnej wody?

Czegoś takiego nie spodziewał się nikt! Przypomnijmy - uczestnicy pewnej imprezy na londyńskim Mayfair, która odbyła się 10 grudnia na Grosvenor Square, złożyli pewien miłosny donos dziennikarzom Daily Mail. Otóż podobno na imprezie, pełnej zresztą rosyjskojęzycznych uczestników, bawił m.in. Tom Cruise. Nie był sam, bo towarzyszyła mu piękna Rosjanka z brytyjskim obywatelstwem! Niemal dwukrotnie młodsza od Cruise'a Elsina Khayrova (36 l.) jest córką rosyjskiego parlamentarzysty i byłą żoną handlarza diamentami. „Byli nierozłączni, ewidentnie są parą” – zdradzał Daily Mail jeden z gości. Modelka była wcześniej żoną rosyjskiego bogacza Dmitrija Tsetkowa, a ich wspólny majątek obejmował warte dziesiątki miliony dolarów posiadłości w Londynie, na Cyprze i w Dubaju. Latem gazety rozpisywały się o ich rozwodzie, podczas którego Elsinę oskarżono o ukrywanie przed mężem wartej pięć milionów złotych kolekcji markowych torebek.

Dmitrij Tsetkow: "Trzymaj portfel szeroko otwarty"

Teraz eks mąż Elsiny Khayrovej (36 l.) przerywa milczenie! W wywiadzie udzielonym "DM" dał gwiazdorowi ostrzeżenie. "Trzymaj portfel szeroko otwarty" - radzi Dmitrij Tsetkow, nawiązując ironicznie do filmu "Oczy szeroko zamknięte", w którym grał Cruise. O co chodzi? O to, by nadążyć za „drogimi i luksusowymi gustami Khayrovej”. „Bez względu na to, z kim jest, z Tomem Cruisem czy kimkolwiek innym, oni powinni mieć świadomość, że ona lubi w życiu rzeczy z górnej półki” – powiedział Tsetkov. „Życzę jej wszystkiego najlepszego” - zapewnia, nadmieniając jednak, że podczas ich małżeństwa Elsina wydała około 12 milionów dolarów na ubrania i ponad 2 miliony dolarów na torebki.

Sonda Tom Cruise to dobry aktor? TAK NIE MA PRZEBŁYSKI

Tom Cruise (61) is allegedly dating Russian socialite, Elsina Khayrova (36). pic.twitter.com/CGbAUSu28e— Pop Tingz (@ThePopTingz) December 13, 2023

Quiz. Te filmy akcji przeszły do historii kina! Jak dobrze pamiętasz serię „Rambo”? Pytanie 1 z 15 Kto jest autorem powieści, na podstawie której powstał scenariusz filmu „Rambo: Pierwsza Krew”? Tom Clancy David Morrell Thomas Harris Dalej