12 osób zginęło. Pokazali, jak wygląda polski autokar na policyjnym parkingu! Te zdjęcia porażają

Nowe zdjęcia zniszczonego polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Pozostały tylko bagaże pielgrzymów

Pojazd uczestniczący w niedzielnej katastrofie drogowej na trasie M3 trafił na parking węgierskiej policji. W sieci ukazały się zdjęcia pokazujące skalę zniszczeń pojazdu. Uwagę przykuwają jednak przede wszystkim osobiste rzeczy pasażerów pozostawione w pobliżu wraku. Jest tam mnóstwo walizek, różnego rodzaju torby, ubrania czy poduszki podróżne. Przedmioty te należały do podróżnych wracających do swoich domów. Autorem wstrząsających zdjęć jest Ferenc Isza z agencji AFP.

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Czy kierowca polskiego autokaru zasnął? Prokuratura bada przyczyny katastrofy

Węgierscy śledczy badają teraz przyczyny wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Bośni i Hercegowiny. Wstępne hipotezy zakładają, że osoba siedząca za kółkiem mogła przysnąć podczas jazdy. Mężczyzna kierujący wówczas autokarem został zatrzymany, drugiego kierowcę wypuszczono po przesłuchaniu. Własne dochodzenie w tej sprawie uruchomiła również Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Dramat rozegrał się w nocy z soboty na niedzielę, tuż po północy, na autostradzie M3 niedaleko węgierskiej miejscowości Mezokeresztes. Autokarem podróżowało 57 turystów i dwóch kierowców. Większość pielgrzymów, wracających z Bośni i Hercegowiny, pochodziła z województwa podkarpackiego, dwie osoby z Małopolski. Autobus zjechał z jezdni, stoczył się do rowu i przewrócił. Śmierć poniosło 12 osób, dziesięcioro pasażerów doznało poważnych urazów, a pozostałe 37 odniosło lżejsze rany.

🇭🇺🇵🇱 TRAGEDIA: Un autobús turístico polaco con 57 pasajeros se salió de la autopista M3, cerca de Mezőkeresztes, Hungría, y volcó en una zanja.Al menos 12 personas murieron. El conductor fue detenido bajo sospecha de quedarse dormido bajo custodia. pic.twitter.com/s3EFOB6qvC— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) August 16, 2026