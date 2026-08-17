12 osób zginęło. Pokazali, jak wygląda polski autokar na policyjnym parkingu! Te zdjęcia porażają

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-17 8:14

Pokazano nowe zdjęcia polskiego autokaru, który uległ w niedzielę katastrofie na węgierskiej autostradzie. Zniszczony pojazd przetransportowano na policyjny parking. Na poruszających zdjęciach widać porzucone bagaże podróżnych – walizki, ubrania i poduszki. Część właścicieli tych rzeczy niestety zginęła na miejscu. Tragiczny bilans to 12 ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych.

Nowe zdjęcia zniszczonego polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Pozostały tylko bagaże pielgrzymów

Pojazd uczestniczący w niedzielnej katastrofie drogowej na trasie M3 trafił na parking węgierskiej policji. W sieci ukazały się zdjęcia pokazujące skalę zniszczeń pojazdu. Uwagę przykuwają jednak przede wszystkim osobiste rzeczy pasażerów pozostawione w pobliżu wraku. Jest tam mnóstwo walizek, różnego rodzaju torby, ubrania czy poduszki podróżne. Przedmioty te należały do podróżnych wracających do swoich domów. Autorem wstrząsających zdjęć jest Ferenc Isza z agencji AFP.

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Czy kierowca polskiego autokaru zasnął? Prokuratura bada przyczyny katastrofy

Węgierscy śledczy badają teraz przyczyny wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Bośni i Hercegowiny. Wstępne hipotezy zakładają, że osoba siedząca za kółkiem mogła przysnąć podczas jazdy. Mężczyzna kierujący wówczas autokarem został zatrzymany, drugiego kierowcę wypuszczono po przesłuchaniu. Własne dochodzenie w tej sprawie uruchomiła również Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Dramat rozegrał się w nocy z soboty na niedzielę, tuż po północy, na autostradzie M3 niedaleko węgierskiej miejscowości Mezokeresztes. Autokarem podróżowało 57 turystów i dwóch kierowców. Większość pielgrzymów, wracających z Bośni i Hercegowiny, pochodziła z województwa podkarpackiego, dwie osoby z Małopolski. Autobus zjechał z jezdni, stoczył się do rowu i przewrócił. Śmierć poniosło 12 osób, dziesięcioro pasażerów doznało poważnych urazów, a pozostałe 37 odniosło lżejsze rany.

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WĘGRY
WYPADEK POLSKIEGO AUTOKARU