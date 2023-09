Rozjechał rowerzystę autem dla zabawy, kolega filmował. 17-latek odpowie za morderstwo

17-latek z kolegą ukradli auto i specjalnie rozjechali rowerzystę! Nagrali zabójstwo i z dumą wrzucili film do sieci

Ukradli samochód, a potem urządzili sobie makabryczną zabawę w rozjeżdżanie ludzi. Nagrywali wszystko telefonem ze środka auta, śmiejąc się i żartując z ofiary. Aż trudno uwierzyć w to, co wydarzyło się miesiąc temu w Las Vegas. Jeden ze zwyrodnialców jest już w areszcie, policja szuka drugiego. Co dokładnie się wydarzyło? Do zabójstwa doszło 14 sierpnia pod Las Vegas na szerokiej, ale niezbyt ruchliwej drodze. Andreas Probst (+64 l.) wybrał się tam na poranną przejażdżkę. Była godzina szósta rano, w okolicy nie było nikogo. Nagle nadjechał ukradziony wcześniej osobowy Hyundai. Za kierownicą siedział 17-latek, na miejscu pasażera jego kolega, najprawdopodobniej także nastoletni. To, co działo się potem, widać dokładnie na filmie, który nastolatkowie sami nakręcili telefonem i pokazali w sieci. Na kręconym z perspektywy środka pojazdu nagraniu widzimy, jak zbliża się on do rowerzysty jadącego brzegiem szosy. „Gotowy?” - pyta roześmiany kierowca, a pasażer, który filmował, śmiejąc się, odpowiada: „tak, uderz go w d...”. Następnie auto wjeżdża w rowerzystę.

Kim był rowerzysta zabity przez 17-latka? W grę mogła wchodzić przestępcza zemsta

Potem mężczyzna leży na poboczu bez ruchu, a samochód odjeżdża. 64-latek trafił do szpitala, gdzie stwierdzono zgon. Czy to była tylko makabryczna "zabawa", a może coś więcej, na przykład zemsta? Ten drugi scenariusz jest jak najbardziej możliwy, ponieważ ofiara to emerytowany kalifornijski policjant, pełnił m.in. funkcję szefa policji w Bell. Być może nieletni przestępcy wykonali na nim wyrok jakiejś organizacji przestępczej? Gdy w 2009 roku Probst przeszedł na emeryturę, jego przyszły zabójca miał trzy lata. Kierowca został aresztowany szybko po wypadku, policja nadal szuka pasażera. Prokuratura ubiega się o to, by 17-latek był sądzony jak dorosły i odpowiedział za zabójstwo.

The man filmed riding his bike and executed by teenage ninja thugs in a stolen car on August 24, 2023 in Las Vegas was identified as Andreas Probst.Probst was a 64-year-old retired police chief in Bell, California who spent 35 years in law enforcement. Probst was found lying on… pic.twitter.com/TgNn20IL5b— Denn Dunham (@DennD68) September 16, 2023

Former Bell police chief Andreas Probst was killed in a hit-and-run crash, which police said the two teens in the car filmed as they intentionally ran him over. https://t.co/6pE0tbCQY4— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) September 20, 2023

