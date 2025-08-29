Szok! Odkryto nowy gatunek rekina. "Jak znak ostrzegawczy!". "Boże, co to jest?!"

Marta Kowalska
2025-08-29 9:57

"Zobaczyliśmy pomarańczową poświatę pod wodą i powiedziałem: Boże, co to jest?" – relacjonuje 43-letni Garvin Watson, przewodnik wędkarski i właściciel hotelu w Barra del Parismina, małym miasteczku położonym na karaibskim wybrzeżu Kostaryki. Opowiada o tym, jak wraz z kolegami złowił u wybrzeży dwumetrowego, pomarańczowego rekina. Szok!

Rybacy w szoku! Wyłowili pomarańczowego dwumetrowego rekina. Boże, co to jest?!

Autor: Parismina Domus Dei/ Facebook

Garvin Watson to rybak z dziada pradziada i był pewien, że nic go nie może zaskoczyć na wodzie. A jednak. Razem z kolegami u wybrzeży Kostaryki wyłowił coś, co u wszystkich wywołało szok. "Zobaczyliśmy pomarańczową poświatę pod wodą i powiedziałem: »Boże, co to jest?«" – mówi mężczyzna. "Wszyscy krzyczeliśmy jak szaleni". Ponad pół godziny mocowali się z ogromną rybą. "Wciąż dostaję gęsiej skórki, gdy tylko przypomnę sobie, co się wydarzyło" – mówi, cytowany przez "New York Times". Zwierzę oczywiście zostało wypuszczone do wody, Watson jednak zdążył zrobić mu zdjęcia, które opublikował w mediach społecznościowych. Wtedy odezwała się do niego grupa biologów. 

Pomarańczowy rekin - tego jeszcze nie było. Naukowcy wyjaśniają!

Okazało się, że Watson złowił wąsatego rekina, łagodny gatunek porównywany do suma. "Zobaczyłem zdjęcia i byłem pod wrażeniem" - mówi Daniel Arauz Naranjo, biolog morski i dyrektor wykonawczy Kostarykańskiego Centrum Ratowania Zagrożonych Gatunków Morskich. On i jego współpracownicy stwierdzili, że dziwna pigmentacja rekina wąsatego – intensywny żółtopomarańczowy odcień ciała i upiornie białe oczy bez widocznej tęczówki – może być wynikiem jednoczesnego występowania dwóch rzadkich schorzeń genetycznych: albinizmu i ksantynizmu - podaje "NYT" i wyjaśnia. "Pierwszy stan powoduje utratę pigmentu z organizmu, w tym z oczu. Drugi powoduje nadmiar żółtego pigmentu".

Winne mutacje genów?

"To tak, jakbyśmy cały czas nosili przy sobie znak ostrzegawczy" - mówi z kolei Arturo Angulo, ichtiolog z Uniwersytetu Kostaryki. Jego zdaniem najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego, jak wygląda rekin są mutacje genów, nie wyklucza jednak innych czynników, takich jak stres, dieta czy zanieczyszczenia w wodzie. Odkrycie wywołało pytania, czy jest to jedynie odosobniony przypadek, czy też może być oznaką nowego trendu w lokalnej populacji rekinów wąsatych. "To niesamowite, że w tym momencie ktoś wciąż może wypłynąć w morze, blisko wybrzeża, i odkryć coś, co nie zostało jeszcze zarejestrowane przez naukę" – powiedział Arauz Naranjo.

