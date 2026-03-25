Rząd Izraela podjął decyzję. Nawet 400 tys. rezerwistów w gotowości

Izrael zwiększył limit mobilizacji rezerwistów do 400 tys. osób

Wojsko oświadczyło, że 400 tys. nie jest faktyczną liczbą rezerwistów, którzy zostaną powołani. Jest to jednak „pułap zapewniający elastyczność (…) w zależności od potrzeb operacyjnych” - powiadomiła armia. Poprzedni, zatwierdzony w grudniu, limit wynosił 280 tys. - przypomniał portal.

Upoważnienie Sił Obronnych Izraela do mobilizacji rezerwistów na podstawie rozkazu natychmiastowego powołania do wojska jest od ataku palestyńskiej terrorystyczne organizacji Hamas w 2023 r. przedkładane rządowi do zatwierdzenia co kilka miesięcy.

W okresie pokoju, kiedy nie zachodzą sytuacje kryzysowe, armia izraelska może mobilizować rezerwistów tylko na ograniczony czas i z dużym wyprzedzeniem - podkreślił portal.