Iran stawia żądania! Bez tego nie będzie zawieszenia broni! "Śmieszne"

Iran przedstawił ultimatum w sprawie zawieszenia broni, stawiając długą listę żądań, w tym zamknięcie baz USA i zakończenie ataków Izraela.

Wśród żądań Teheranu znalazły się również reparacje, zniesienie sankcji i możliwość pobierania opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz.

Warunki Iranu, uznane za "nierealistyczne i śmieszne" przez ekspertów, stanowią odpowiedź na 15-punktowy plan pokojowy USA.

Czy te rozbieżne stanowiska pogrzebią szanse na pokój?

Iran postawił ultimatum ws. zawieszenia broni! Lista żądań jest długa - Irańczycy chcą zamknięcia amerykańskich baz wojskowych w Zatoce Perskiej i zakończenia ataków Izraela na libański Hezbollah. Żądają również reparacji i zniesienia wszelkich sankcji jako warunku zakończenia wojny, a dodatkowo gwarancji, że wojna nie zostanie wznowiona - informuje w środę, 25 marca "The Wall Street Journal".

Iran stawia żądania! "Nierealistyczne i śmieszne"

To jednak wciąż nie koniec! "Times of Israel" podaje, że Iran domaga się nowych uregulowań, dzięki którym mógłby pobierać myto od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. PAP przypomina, że tym szlakiem przed wojną transportowano około 20 proc. światowej ropy i gazu. Jednocześnie władze w Teheranie odmawiają negocjowania ograniczeń swojego programu rakietowego.

Te warunki to odpowiedź na przekazany przez USA Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny. "New York Times" ujawnia, że wśród zapisów jest informacja, że w Iranie nie byłby wzbogacany uran, a 450 kilogramów uranu wzbogaconego wcześniej do poziomu 60 proc. zostałoby przekazanych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. "MAEA uzyskałaby również pełny dostęp do wszystkich irańskich instalacji, a zakłady jądrowe w Natanz, Isfahanie i Fordo zostałyby zdemontowane".

Trump przedstawił 15-punktowy plan

Co więcej, Iran miałby zaprzestać finansowania, kierowania i uzbrajania swoich regionalnych sprzymierzeńców, do których należą Hezbollah, Hamas, Huti i proirańskie milicje na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz pozostałaby wolnym korytarzem morskim. Program rakietowy Iranu zostałby ograniczony zarówno pod względem zasięgu, jak i liczby i mógłby być użyty wyłącznie do samoobrony - czytamy.

Żądania Iranu skomentowali dla "WSJ" zarówno amerykańscy, jak i izraelscy komentatorzy. Są zgodni - ocenili żądania Iranu jako nierealistyczne i śmieszne. Uznali również, że stanowisko Teheranu powoduje, że porozumienie staje się jeszcze mniej prawdopodobne, niż przed rozpoczęciem wojny.

