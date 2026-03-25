Trump chce skończyć wojnę w Iranie? Taki ma być tego znak

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-25 7:48

Stany Zjednoczone przekazały Iranowi plan zakończenia wojny. Dokument ma 15 punktów i dotyczy m.in. programu nuklearnego, rakiet oraz bezpieczeństwa szlaków morskich - informuje „New York Times”, powołując się na anonimowych urzędników zaznajomionych ze sprawą. W rozmowach pośredniczy Pakistan. Zdaniem komentatorów amerykańskiej gazety te wydarzenia świadczą o tym, że Donald Trump chce już zakończyć konflikt, który sam rozpętał.

Donald Trump

i

Autor: UkrPictures/ Shutterstock

"New York Times": USA mają plan zakończenia wojny z Iranem. 15 punktów na stole, Pakistan pośredniczy

Stany Zjednoczone przygotowały plan zakończenia wojny z Iranem - podał „New York Times”. Podobno dokument ma 15 punktów i został przekazany Teheranowi przez Pakistan, pełniący rolę pośrednika. Plan dotyczy przede wszystkim irańskiego programu nuklearnego i rozwoju rakiet balistycznych. To właśnie te kwestie były oficjalnie głównym powodem ataków prowadzonych od końca lutego przez USA i Izrael. W dokumencie pojawia się też temat szlaków morskich. To ważne, bo Iran zablokował cieśninę Ormuz. Przez ten rejon przechodzi około 20 proc. światowych dostaw ropy i gazu. Każde zakłócenie ma wpływ na ceny i bezpieczeństwo dostaw. Na razie nie wiadomo, czy plan zostanie przyjęty. Nie ma też informacji, czy zgadza się na niego Izrael, który bierze udział w działaniach zbrojnych razem z USA. Nie jest jasne, czy sam Iran traktuje tę propozycję poważnie.

USA jednak rezygnują z obalania ajatollahów? Chcą iść na ustępstwa, ale nie wiadomo, co na to Iran

Biały Dom potwierdza, że trwają rozmowy, ale jednocześnie podkreśla, że działania wojskowe nie zostały wstrzymane. Operacja o nazwie „Epic Fury” jest kontynuowana. Ważną rolę w całej sprawie odgrywa Pakistan. Szef tamtejszej armii, generał Syed Asim Munir, pośredniczy między Waszyngtonem a Teheranem. W rozmowach pomagają też Egipt i Turcja. Pakistan zaproponował, że może być miejscem spotkań między USA a Iranem. Premier tego kraju zadeklarował, że wspiera rozmowy i jest gotowy je zorganizować. Problemem może być sytuacja wewnętrzna w Iranie. Według doniesień tamtejsze władze mają trudności z komunikacją. Nie jest też do końca jasne, kto podejmuje kluczowe decyzje. Dodatkowo część polityków obawia się, że w czasie spotkań mogliby stać się celem ataków. Z informacji „New York Timesa” wynika też, że USA mogą być gotowe na kompromis. Chodzi o to, by obecne władze Iranu pozostały u władzy, ale były słabsze i bardziej skłonne do ustępstw. Na razie nie ma przełomu. Plan jest na stole, ale wszystko zależy od decyzji Teheranu i dalszego rozwoju sytuacji.

Sonda
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
IRAN