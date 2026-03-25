Trump chce skończyć wojnę w Iranie? Taki ma być tego znak

"New York Times": USA mają plan zakończenia wojny z Iranem. 15 punktów na stole, Pakistan pośredniczy

Stany Zjednoczone przygotowały plan zakończenia wojny z Iranem - podał „New York Times”. Podobno dokument ma 15 punktów i został przekazany Teheranowi przez Pakistan, pełniący rolę pośrednika. Plan dotyczy przede wszystkim irańskiego programu nuklearnego i rozwoju rakiet balistycznych. To właśnie te kwestie były oficjalnie głównym powodem ataków prowadzonych od końca lutego przez USA i Izrael. W dokumencie pojawia się też temat szlaków morskich. To ważne, bo Iran zablokował cieśninę Ormuz. Przez ten rejon przechodzi około 20 proc. światowych dostaw ropy i gazu. Każde zakłócenie ma wpływ na ceny i bezpieczeństwo dostaw. Na razie nie wiadomo, czy plan zostanie przyjęty. Nie ma też informacji, czy zgadza się na niego Izrael, który bierze udział w działaniach zbrojnych razem z USA. Nie jest jasne, czy sam Iran traktuje tę propozycję poważnie.

USA jednak rezygnują z obalania ajatollahów? Chcą iść na ustępstwa, ale nie wiadomo, co na to Iran

Biały Dom potwierdza, że trwają rozmowy, ale jednocześnie podkreśla, że działania wojskowe nie zostały wstrzymane. Operacja o nazwie „Epic Fury” jest kontynuowana. Ważną rolę w całej sprawie odgrywa Pakistan. Szef tamtejszej armii, generał Syed Asim Munir, pośredniczy między Waszyngtonem a Teheranem. W rozmowach pomagają też Egipt i Turcja. Pakistan zaproponował, że może być miejscem spotkań między USA a Iranem. Premier tego kraju zadeklarował, że wspiera rozmowy i jest gotowy je zorganizować. Problemem może być sytuacja wewnętrzna w Iranie. Według doniesień tamtejsze władze mają trudności z komunikacją. Nie jest też do końca jasne, kto podejmuje kluczowe decyzje. Dodatkowo część polityków obawia się, że w czasie spotkań mogliby stać się celem ataków. Z informacji „New York Timesa” wynika też, że USA mogą być gotowe na kompromis. Chodzi o to, by obecne władze Iranu pozostały u władzy, ale były słabsze i bardziej skłonne do ustępstw. Na razie nie ma przełomu. Plan jest na stole, ale wszystko zależy od decyzji Teheranu i dalszego rozwoju sytuacji.

Pakistan is making a push to mediate talks to end the US-Israeli war against Iran, with its powerful army chief holding calls with Trump to find a resolution to the fighting, people familiar with the matter said

Sonda Wojna z Iranem zakończy się w kwietniu? TAK NIE NIE MAM ZDANIA