Wielkanoc w cieniu wojny. Nadzwyczajna decyzja patriarchy Jerozolimy

odwołano procesję Niedzieli Palmowej

ograniczono dostęp wiernych do liturgii

część uroczystości została przełożona

decyzja wynika z sytuacji wojennej w regionie

Kościół apeluje o modlitwę o pokój

Jak informuje Vatican News, decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa i w porozumieniu z władzami oraz innymi Kościołami. Odwołano procesję Niedzieli Palmowej, a udział wiernych w liturgiach będzie mocno ograniczony. Część uroczystości, w tym Msza Krzyżma, została przełożona. Publiczne celebracje nie będą dostępne dla wszystkich. Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą umożliwiać modlitwę w możliwym zakresie.

Łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa zwraca uwagę, że wojna odbiera wiernym możliwość wspólnego przeżywania najważniejszych świąt. - Do trudów czasu wojny […] dołącza dziś także ból niemożności godnego i wspólnego przeżycia Wielkanocy. To rana, która dołącza do wielu innych zadanych przez konflikt - podkreśla kard. Pizzaballa. Hierarcha zaznacza też, że sytuacja jest zmienna i wymaga bieżących decyzji.

Obecna sytuacja jest bezpośrednio związana z konfliktem zbrojnym pomiędzy USA i Izraelem, a Iranem. Wojna rozpoczęła się pod koniec lutego od zmasowanych nalotów na irańskie cele, na które Teheran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi wymierzonymi m.in. w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.

