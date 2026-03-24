Wielkanoc w cieniu wojny. Nadzwyczajna decyzja patriarchy Jerozolimy

Jacek Chlewicki
2026-03-24 8:58

Z powodu trwającej wojny na Bliskim Wschodzie chrześcijanie w Jerozolimie nie będą mogli przeżyć Wielkiego Tygodnia w tradycyjnej formie. Jak informuje Vatican News, łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa zdecydował o odwołaniu części najważniejszych publicznych celebracji.

Zmiany w obchodach Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie. Bezprecedensowa decyzja patriarchy

  • odwołano procesję Niedzieli Palmowej
  • ograniczono dostęp wiernych do liturgii
  • część uroczystości została przełożona
  • decyzja wynika z sytuacji wojennej w regionie
  • Kościół apeluje o modlitwę o pokój

Jak informuje Vatican News, decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa i w porozumieniu z władzami oraz innymi Kościołami. Odwołano procesję Niedzieli Palmowej, a udział wiernych w liturgiach będzie mocno ograniczony. Część uroczystości, w tym Msza Krzyżma, została przełożona. Publiczne celebracje nie będą dostępne dla wszystkich. Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą umożliwiać modlitwę w możliwym zakresie.

Łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa zwraca uwagę, że wojna odbiera wiernym możliwość wspólnego przeżywania najważniejszych świąt. - Do trudów czasu wojny […] dołącza dziś także ból niemożności godnego i wspólnego przeżycia Wielkanocy. To rana, która dołącza do wielu innych zadanych przez konflikt - podkreśla kard. Pizzaballa. Hierarcha zaznacza też, że sytuacja jest zmienna i wymaga bieżących decyzji.

Obecna sytuacja jest bezpośrednio związana z konfliktem zbrojnym pomiędzy USA i Izraelem, a Iranem. Wojna rozpoczęła się pod koniec lutego od zmasowanych nalotów na irańskie cele, na które Teheran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi wymierzonymi m.in. w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.

JEROZOLIMA
IRAN