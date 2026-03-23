Będzie beatyfikacja Polki? Jest decyzja papieża Leona XIV

Watykan: ważny krok w kieurnku beatyfikacji „wizjonerki z Gietrzwałdu”, Stanisławy Barbary Samulowskiej

Papież Leon XIV zatwierdził dekret o heroiczności cnót Stanisławy Barbary Samulowskiej. Informację podał w poniedziałek Watykan. To jeden z ważnych etapów w drodze do beatyfikacji polskiej zakonnicy. Dokument został przedstawiony papieżowi przez prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kardynała Marcello Semeraro. Decyzja dotyczy zakonnicy ze zgromadzenia szarytek, nazywanej „wizjonerką z Gietrzwałdu”. Barbara Samulowska urodziła się w 1865 roku we wsi Woryty na Warmii. Gdy miała 12 lat, w 1877 roku, była jedną z osób, które – według przekazów kościelnych – widziały objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie pod Olsztynem. To jedyne takie objawienia w Polsce uznane przez Kościół. W wieku 18 lat wstąpiła do zakonu szarytek. Najpierw trafiła do Chełma, a potem do Paryża, gdzie pracowała przez wiele lat w żłobku. W 1889 roku złożyła śluby zakonne i przyjęła imię Stanisława.

Później wyjechała do Gwatemali. Tam zajmowała się formacją nowych sióstr i pracowała w szpitalu. Była też przełożoną wspólnoty. Po trzęsieniu ziemi w 1917 roku pomagała usuwać skutki katastrofy, która zniszczyła m.in. placówkę, w której pracowała. Siostra Stanisława Barbara Samulowska zmarła w 1950 roku w Gwatemali. Miała 85 lat. Zatwierdzenie dekretu o heroiczności cnót oznacza, że Kościół uznaje jej życie za przykładne. To jednak nie kończy procesu. Do beatyfikacji potrzebne jest jeszcze uznanie cudu za jej wstawiennictwem. Na 2027 rok zaplanowano obchody 150. rocznicy objawień gietrzwałdzkich. To wydarzenie może zwiększyć zainteresowanie postacią polskiej zakonnicy i jej drogą do wyniesienia na ołtarze.

🇵🇱 Le 16 septembre 1877 eut lieu la dernière apparition de La Sainte Vierge Marie à Gietrzwałd. Ce sont les seules apparitions mariales ayant eu lieu en Pologne.🔴 La Vierge est apparue à Justyna Szafryńska (13 ans) et Barbara Samulowska (12 ans) du 27 juin au 16 septembre… pic.twitter.com/SvtMNpF6G6— vl_plus (@vl_plus) September 16, 2023

