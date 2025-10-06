Cud w Gietrzwałdzie?! Lekarze rozkładali ręce, a wtedy stało się coś niewytłumaczalnego. Historia pana Józefa i jego syna chwyta za serce

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-06 13:06

Czy za sprawą Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie doszło do cudu? W mediach społecznościowych pojawiło się świadectwo Józefa Litwina. Mężczyzna opowiada historię swojego syna Michała. Lekarze załamywali ręce, aż w końcu ratunek nadszedł – jak twierdzi pan Józef – za sprawą Maryi. Co więcej, kilka lat później opatrzność raz jeszcze miała uratować życie Michała. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Cud w Gietrzwałdzie?! Lekarze rozkładali ręce, a wtedy stało się coś niewytłumaczalnego. Historia pana Józefa i jego syna chwyta za serce

i

Autor: Shutterstock, archiwum prywatne / Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej - Kanonicy Regularni/Facebook/ Shutterstock
Super Express Google News
  • Pielgrzymka do Gietrzwałdu stała się początkiem niezwykłej historii Józefa Litwina i jego syna Michała.
  • Chłopiec, dotknięty tajemniczą chorobą, której nie potrafili zdiagnozować norwescy lekarze, został uzdrowiony w niewytłumaczalny sposób.
  • Po latach, w obliczu tragicznego wypadku, Michał ponownie uniknął śmierci, a jego ojciec widzi w tym kolejną interwencję Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
  • Poznaj pełną historię cudów, które wydarzyły się w życiu Michała Litwina.

Pan Józef Litwin, ojciec Michała, wspomina, że wiosną 2016 r. znajomy franciszkanin zachęcił mężczyznę, aby wraz z rodziną wybrał się na pielgrzymkę do Gietrzwałdu. O miejscowości pod Olsztynem Pan Józef, mieszkający od lat w norweskim Lillehammer, nigdy nie słyszał.

Do Gietrzwałdu pan Józef zabrał ze sobą żonę i dwóch synów: 12-letniego wówczas Michała i 10-letniego Wiktora. Mężczyzna wspomina krótką rozmowę z siostrą zakonną i jej słowa. - Trzeba się modlić i prosić, bo Matka Boża jest bardzo łaskawa tego roku – stwierdziła siostra i opowiedziała historię „cudownego płócienka”. Rodzina pana Józefa otrzymała je w kancelarii parafialnej razem z obrazkiem z litanią do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. - Pamiętam, że wspólnie z żoną trzymając w rękach płócienko długo modliliśmy się przed figurą Matki Bożej i przed ołtarzem w Kościele – wspomina Józef Litwin.

Kilka miesięcy po powrocie z Gietrzwałdu do Norwegii, 12-letni Michał zaczął skarżyć się na bóle pleców. Błahy początkowo problem przerodził się w poważne kłopoty ze zdrowiem. Lekarze w szpitalu uspokajali rodzinę, że za kilka dni chłopiec wróci do zdrowia. Nic takiego nie miało miejsca. Co więcej, wigilię rodzina Litwinów spędziła w szpitalu. Stan zdrowia Michała tylko się pogarszał, gorączka dochodziła do 42 stopni. Analizując przypadek chłopca, - jak wspomina pan Józef - „lekarze mieli więcej pytań niż odpowiedzi”

Badanie tomografem wykazało dużą ilość niewiadomego płynu znajdującego się w obrzęku, zdecydowano więc że trzeba to jednak rozciąć i wyczyścić a płyn oddać do badania. Zabieg ten miał miejsce w nocy z 28 na 29 grudnia i odbył się pod pełną narkozą.

– wspomina Józef Litwin.

W międzyczasie mężczyzna zamówił przez internet mszę w Gietrzwałdzie. Pan Józef dostał informację, że nabożeństwo odbędzie się 17 października 2017 r. Litwinowie modlili się do Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej z obrazka, który dostali podczas pobytu w Gietrzwałdzie. - Żona dokładała też starań żeby płócienko od Matki Bożej było na ranie Michała – opowiada pan Józef.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Polska Wenecja" może stać się uzdrowiskiem. Jest projekt rozporządzenia!

Doskonale pamiętam jak nasi chłopcy, kiedy byli jeszcze mali to każdego wieczora przed zaśnięciem uwielbiali przytulać sobie do twarzy i głaskać długie włosy mamy, bez tego wręcz nie umieli zasnąć. Tego wieczora podczas naszej modlitwy nagle zauważyliśmy, że Michał wykonuje takie same ruchy ręką jakby kręcił i przytulał czyjeś długie włosy do swojej twarzy.

– wspomina Józef Litwin.

- Po chwili otworzył oczy, zobaczył że siedzimy na łóżku obok i ze zdziwieniem zapytał - mamo to nie ty tak mi tutaj robiłaś włosami po twarzy. Spojrzeliśmy z żoną na siebie bez słowa, z myślą, że tutaj przecież nikogo więcej nie ma. Bardzo nas to zdziwiło bo Michał był przecież przytomny i nie spał. Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem wtedy - czy jest to możliwe żeby Matka Boża była tutaj z nami? - opowiada mężczyzna.

Był sylwester. Lekarze poinformowali rodziców Michała, że – jak wykazało prześwietlenie tomografem - „płyn nie znajduje się tylko w obrzęku ale rozprzestrzenia się w głąb organizmu”.

Przypadkiem Michała zaczęły zajmować się największe szpitale kliniczne w Norwegii. Skandynawscy lekarze nie wiedzieli, co dokładnie dolega chłopcu. Zgodni byli tylko w jednym – nigdy czegoś takiego nie widzieli.

Pan Józef tracił nadzieję, jednak nadal modlił się do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Mężczyzna wspomina, że pewnego dnia usłyszał w głowie „delikatny kobiecy głos”, który powiedział, że jego syn Michał jest już zdrowy.

Po jednym z zabiegów nastąpił przełom. Przed nim obolały Michał nie mógł się ruszyć. Po zabiegu i wybudzeniu z narkozy chłopiec usiadł i – jak wspomina ojciec chłopca - „bez żadnych oznak bólu wstał, przeszedł kilka kroków i położył się na swoim łóżku.” - Czy na moich oczach dzieje się cud, czy to może znieczulenie jeszcze działa? – zastanawiał się Józef Litwin.

Michał z godziny na godzinę odzyskiwał siły, ponownie zaskakując norweskich lekarzy. Chłopiec, który jeszcze niedawno miał problem z postawieniem kroku, nagle zyskiwał formę. 9 stycznia 2017 r. został wreszcie wypisany ze szpitala.

Pan Józef nie ma wątpliwości, dzięki wycieczce do Gietrzwałdu, w Norwegii na przełomie 2016 i 2017 roku stał się cud.

Dla mnie poza wszelką wątpliwością Michał został w Cudowny sposób uzdrowiony za wstawiennictwem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Później zmieniliśmy też intencję Mszy Świętej z błagalnej na dziękczynną.

– opowiada Józef Litwin.

Rodzina chciała wrócić do Gietrzwałdu i jak najszybciej podziękować Matce Boskiej Gietrzwałdzkiej za „cudowne uzdrowienie”. Udało się to dopiero w 2023 r., kilka lat po tajemniczej chorobie Michała. Rok później opatrzność znowu „uśmiechnęła się” do Michała.

Był 22 sierpnia 2024 r. Michał Litwin jechał w firmowym furgonie do pracy. Doszło do wypadku. Kierowca miał wymusić pierwszeństwo i zderzyć się z nadjeżdżającym z prawej strony samochodem ciężarowym z przyczepą.

- Zestaw był załadowany gorącym asfaltem, a jego masa wynosiła 58 ton, kierowca furgonu wjechał prawą stroną samochodu, czyli tam gdzie siedział Michał, w tylne koła ciężarówki, cudem się od niej odbił tak , że nie wjechał pod przyczepę. W wyniku zniszczeń Volkswagen został odholowany na złom, Michał wyszedł z samochodu bez draśnięcia a ja kolejny raz powtórzyłem słowa - Matko Przenajświętsza, Pani Gietrzwałdzka - dziękuję Ci – wspomina ojciec Michała.

CZYTAJ TEŻ: Ważny komunikat Lidla. Jest decyzja w sprawie budowy centrum dystrybucyjnego w Gietrzwałdzie

Polecany artykuł:

Pociąg z Mazur do popularnej europejskiej stolicy bez przesiadki. Wiemy, kiedy …
Sonda
Czy chodzisz do kościoła co niedzielę?
Krzysztof Ibisz nigdy tego nie mówił. "Wychował mnie ksiądz"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NORWEGIA
GIETRZWAŁD
CUD