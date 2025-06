Jechała Fordem z czworgiem dzieci. Nagle doszło do zderzenia z motocyklem! Dwie osoby nie żyją

Spór o lokalizację centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie

W Gietrzwałdzie pod Olsztynem miało powstać nowoczesne centrum logistyczne, które odpowiadałoby za dystrybucję produktów spożywczych do kilkudziesięciu sklepów Lidla zlokalizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz w regionach sąsiednich. - Inwestycja mogła przynieść lokalnemu samorządowi znaczące wpływy finansowe i stworzyć wiele miejsc pracy - czytamy w artykule na olsztyn.eska.pl.

Inwestycja od samego początku budziła wątpliwości wśród niektórych mieszkańców. Przypomnijmy, że Gietrzwałd jest znany z Sanktuarium Maryjnego. Miejscowość tę rokrocznie odwiedzają tysiące wiernych z całego kraju. Sprzeciw wobec inwestycji Lidla pojawił się też ze względu na wpływ na lokalne środowisko. – W miejscu duchowej siły, modlitwy i pielgrzymek tysięcy Polaków rocznie, sieć handlowa Lidl planuje budowę gigantycznego magazynu logistycznego, który na zawsze zniszczy charakter tego miejsca! – pisali obrońcy Gietrzwałdu w mediach społecznościowych.

Lidla kontrował przeciwników inwestycji informując, że firma przykłada dużą wagę do kwestii ekologicznych i stara się ograniczać wpływ swoich działań na środowisko.

Naszym celem jest, aby być "dobrym sąsiadem" społeczności lokalnych, dlatego zapewniamy nowoczesne wyposażenie, dzięki któremu hale magazynowe są bezpieczne oraz ciche. Stosowane w naszych budynkach ekologiczne technologie pozwalają na znaczne zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne. W naszych centrach dystrybucji nie składujemy odpadów. Stanowią one miejsca przeładunkowe dla surowców, takich jak makulatura, folia, puszki czy butelki PET, które przekazujemy wyspecjalizowanym firmom zajmującym się recyklingiem.

– zapewniała Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR Lidl Polska, cytowana przez olsztyn.eska.pl.

Lidl wycofuje się z inwestycji w Gietrzwałdzie! Co pokrzyżowało plany giganta?

Trwający miesiącami spór między obrońcami Gietrzwałdu a Lidlem zdaje się dobiegać końca. Wcześniej mieszkańcy organizowali protesty, sprawa trafiła nawet do sądu. Lidl powiedział wreszcie "pas". Gigant zrezygnował z budowy centrum dystrybucyjnego w Gietrzwałdzie.

Lidl Polska stale rozwija swoją sieć dystrybucji w Polsce, tworząc jednocześnie wartościowe miejsca pracy i skracając łańcuchy dostaw, co przekłada się na redukcję emisji. Okolice Gietrzwałdu były jedną z wielu opcji, które rozważaliśmy pod kątem budowy nowego obiektu, jednak umowa przedwstępna na zakup gruntu pod potencjalne centrum dystrybucyjne przestała wiązać strony z dniem 31 maja br. Ze względu na przeciwności organizacyjne i logistyczne nie planujemy inwestycji w tej lokalizacji.

– poinformowała Radio Eska Olsztyn w przesłanym oświadczeniu Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR Lidl Polska.

Gietrzwałd to już przeszłość, ale Lidl już myśli o przyszłości. Firma skupia się obecnie na budowie nowego centrum dystrybucyjnego w Skawinie. Głównym wykonawcą obiektu jest firma Atlas Ward. – Warto podkreślić, że w tym roku nasza firma jako pierwsza w kraju i czternasta na świecie otrzymała czwartą gwiazdkę w ramach międzynarodowego programu Lean & Green. To potwierdzenie naszych wieloletnich działań na rzecz ograniczenia emisji CO₂ w logistyce i milowy krok w kierunku osiągnięcia celów zeroemisyjnych. Ekologia to dla nas nie tylko element strategii, ale konkretny kierunek rozwoju całej organizacji – przekazała.

