Znany mazurski kurort odetchnie od korków? Turyści i mieszkańcy odetchną z ulgą

Co dalej z rozbudową obwodnicy Giżycka? Jest decyzja wojewody

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59. Jak przekazali drogowcy, "uzyskanie pozwoli na przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych". Umożliwi też rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.

- Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy - wyjaśnia GDDKiA. Rozbudowa giżyckiej obwodnicy to kontynuacja inwestycji, zakończonej w 2021 r. Obejmowała ona budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ul. Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego. Obecna inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wspomnianego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś.

Zakres inwestycji obejmie również budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu nad kanałem Łuczańskim i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.

W listopadzie 2023 roku GDDKiA podpisała umowę z firmą Unibep z Bielska Podlaskiego na realizację tej inwestycji, która ma zostać ukończona w II kwartale 2027 roku. Na jej realizację przeznaczyliśmy 122 miliony złotych.

Ponad 15 tysięcy pojazdów na dobę

W związku ze wzrastającym natężeniem ruchu, które według GPR 2020/2021 wyniosło na DK59 w Giżycku 15 373 pojazdów na dobę, głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Źródło: GDDKiA Olsztyn

