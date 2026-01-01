Ta gmina zmienia nazwę od 1 stycznia! Nowa może zaskoczyć

Gmina Nowe Miasto Lubawskie zmienia nazwę. Od nowego roku to gmina Bratian

Od 1 stycznia 2026 roku gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie funkcjonuje pod nową nazwą – gmina Bratian. Do tej pory w powiecie nowomiejskim działały dwie jednostki o identycznej nazwie: gmina miejska i gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie. Prowadziło to do pomyłek, m.in. w dostarczaniu korespondencji i kierowaniu spraw do niewłaściwych urzędów. Nowa nazwa ma jednoznacznie odróżniać gminę wiejską i zakończyć ten problem. – Niewątpliwie jest to dla nas nowy rozdział. Liczymy, że pozwoli nam to lepiej identyfikować i promować gminę. Nowa nazwa sięga do korzeni i lepiej oddaje naszą historię oraz tożsamość – powiedział PAP wójt gminy Tomasz Waruszewski.

Bratian to największa miejscowość na terenie gminy i historycznie jej najważniejszy ośrodek

Bratian to największa miejscowość na terenie gminy i historycznie jej najważniejszy ośrodek. Od średniowiecza pełnił funkcje administracyjne, co stało się jednym z kluczowych argumentów za wyborem właśnie tej nazwy. Samorząd zapewnia, że zmiana została dobrze przygotowana i nie powinna powodować komplikacji dla mieszkańców ani przedsiębiorców. Jeszcze przed końcem roku wymieniono tablice na budynkach urzędu i jednostek podległych, zaktualizowano pieczątki, adresy stron internetowych oraz poczty elektronicznej. Rada gminy wcześniej przyjęła także uchwały zmieniające nazwy ośrodka pomocy społecznej i centrum kultury.

W związku z wejściem w życie nowej nazwy 2 stycznia odbędzie się uroczysta sesja rady gminy. Zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele władz województwa oraz parlamentarzyści. – Będzie to podsumowanie drogi, która doprowadziła nas do osiągnięcia celu. Zmiana nazwy gminy to w Polsce rzadkość, zdarza się raz na kilka lat, dlatego chcemy ten moment wyraźnie zaakcentować – podkreślił wójt. Zmiana nazwy została wprowadzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego pod koniec lipca 2025 roku. Wniosek samorządu znalazł się wśród propozycji rekomendowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do pozytywnego rozpatrzenia. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2026 roku. Decyzję poprzedziły konsultacje społeczne, w których udział wzięło ponad 36 procent mieszkańców. Za zmianą opowiedziało się ponad 67 procent głosujących, 28 procent było przeciw, a 4 procent wstrzymało się od głosu.

