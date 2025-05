To nie jest wizja „na papierze”. Mamy jasno wytyczoną ścieżkę działania, gotowość do realizacji i determinację, której Olsztyn potrzebuje, by ruszyć z miejsca. Nie idziemy na skróty. Budujemy przyszłość z myślą o mieszkańcach, o młodzieży, o naszym wspólnym mieście.