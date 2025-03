Hala Urania w Olsztynie szuka sponsora. Wielka szansa dla firm!

Konkurs na sponsora tytularnego hali Urania w Olsztynie

Nowa hala Urania w Olsztynie funkcjonuje od grudnia 2023 r. Obiekt doczekał się długo wyczekiwanego remontu. Hala oferuje Arenę Główną, Małą Arenę, lodowisko/rolkowisko, ściankę wspinaczkową, sale sportowe oraz przestrzeń biurowo-konferencyjną.

Szukamy partnera, który dzieli nasze wartości oraz wizję nowoczesnego i przyjaznego obiektu, integrującego lokalną społeczność. Sponsoring tytularny to nie tylko doskonała forma promocji, ale przede wszystkim wyjątkowa szansa, by aktywnie wpłynąć na rozwój hali, czyniąc ją jeszcze bardziej rozpoznawalnym miejscem na mapie Polski.

– powiedział cytowany przez olsztyn.eu Zbigniew Trzoska, prezes zarządu spółki Hala Olsztyn

Zasady konkursu i korzyści dla sponsora

Konkurs składa się z dwóch etapów. Do 24 kwietnia 2025 roku firmy mogą składać zgłoszenia do sekretariatu spółki Hala Olsztyn. W drugim etapie zakwalifikowane podmioty przedstawią oferty cenowe, które będą podstawą do negocjacji. Zwycięzca konkursu zyska prawo do umieszczenia swojej marki w oficjalnej nazwie hali. Jego logo i materiały promocyjne będą eksponowane na fasadzie i wewnątrz obiektu. Dodatkowo, sponsor będzie mógł promować się podczas wydarzeń, które co miesiąc przyciągają do Uranii ponad 30 tysięcy osób.