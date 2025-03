Olsztyn przejmie tereny w Purdzie? Będzie referendum. "To zahamuje rozwój gminy"

Autor:

Olsztyn chce rozszerzyć granice miasta

Od kilku miesięcy władze Olsztyna dążą do zrealizowania pomysłu przyłączenia do stolicy Warmii i Mazur terenu między południową granicą Olsztyna a obwodnicą w granicach administracyjnych gminy Purda. To około 235 ha.

Uchwałę o zmianie granic i w sprawie przeprowadzenia konsultacji podjęli radni Olsztyna. Odbyły się też konsultacje społeczne, w których udział wzięło niemal 2,5 tys. mieszkańców Olsztyna, z czego ponad 70 proc. wskazało, że jest za poszerzeniem granic administracyjnych miasta.

Będzie referendum w Purdzie

Wójt gminy Purda Teresa Chrostowska powiedziała, że w odpowiedzi na konsultacje olsztyńskie w Purdzie powstał społeczny komitet referendalny.

27 kwietnia na terenie gminy Purda zostanie przeprowadzone referendum w sprawie zmiany granic Olsztyna kosztem Purdy. Moi mieszkańcy zmobilizują się i przyjdą zagłosować.

– podkreśliła Chrostowska.

Dodała, że wskazywane przez prezydenta Olsztyna tereny, które miałyby być włączone do Olsztyna, to jedyne tereny inwestycyjne gminy Purda.

Gmina Purda jest przepiękna, w jej skład wchodzi 45 miejscowości, wiele z nich to popegeerowskie wsie. Spośród nich 35 nie ma kanalizacji, 16 jest bez wodociągów. Mamy pięć szkół, ale dopiero teraz budujemy pierwszą halę sportową. Jest 5 przedszkoli i zaczynamy budowę pierwszego żłobka. Mamy 4 oczyszczalnie. Na terenie gminy są przepiękne jeziora pierwszej klasy czystości i 700 domków letniskowych położonych nad tymi jeziorami. Nie ma tam natomiast kanalizacji.

– mówiła wójt.

Chrostowska pytała, jak gmina ma się rozwijać, jeśli Olsztyn chce odebrać Purdzie tereny inwestycyjne.

One są naszą szansą rozwoju, dzięki nim poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców. Mamy XXI w., ludzie chcą mieć oświetlenie miejscowości, porządne chodniki i drogi oraz infrastrukturę.

– powiedziała wójt Teresa Chrostowska.

Wójt tłumaczyła, że jeżeli Purda straci tereny inwestycyjne "to na wiele lat zahamuje się rozwój gminy". Chrostowska dodała, że jako gmina "szanujemy to co mamy, my nikomu nic nie zabieramy." – Jesteśmy gotowi na współpracę i na rozmowy – powiedziała.

"Nikt nie słucha naszego głosu"

Pełnomocnik komitetu referendalnego Katarzyna Maziec przekazała podczas konferencji prasowej, że referendum to oddolna inicjatywa społeczna.

Nikt nie słucha naszego głosu i nie rozmawia z nami. My walczymy o nasze dobro i przyszłość naszych dzieci, o to, by chciały pozostać na terenie gminy i powiatu olsztyńskiego.

– podkreśliła Maziec.

Samorządowcy Purdy przekazali, że w czwartek zbierze się Rada Gminy Purdy, by zagłosować nad uchwałą o przeprowadzeniu referendum lokalnego 27 kwietnia. Pytanie referendalne ma brzmieć: "Czy zgadzasz się na przejęcie przez Miasto Olsztyn gruntów leżących w gminie Purda?".

Przepisy o referendum lokalnym wskazują, że z inicjatywą jego przeprowadzenia może wystąpić grupa co najmniej 15 osób, a referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania. Uprawnionych do głosowania jest 6,6 tys. mieszkańców Purdy.

Jakie są plany Olsztyna wobec terenów gminy Purda?

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk mówił, że zmiana granic jest konieczna ze względu na potrzeby rozwojowe stolicy województwa. Ma wzmocnić rolę Olsztyna jako ośrodka gospodarczego i centrum usług publicznych w regionie. Prezydent przekonywał, że wszyscy na tym skorzystają, bo – jak mówił – bez rozwoju Olsztyna nie byłoby rozwoju sąsiednich gmin i województwa.

Według władz Olsztyna na części przyłączonego obszaru miałoby powstać miasteczko prawne, czyli nowe siedziby takich instytucji jak sąd i prokuratura, a docelowo również areszt śledczy, który funkcjonuje obecnie w ścisłym centrum. Ma to również pomóc w staraniach o utworzenie w Olsztynie pierwszego w regionie sądu apelacyjnego.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice. Wnioski zaś przedkłada minister spraw wewnętrznych i administracji.