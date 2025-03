Poważne utrudnienia dla kierowców na Mazurach. Wiemy, kiedy skończy się remont

Autor:

Trasa Kętrzyn-Giżycko do remontu. Utrudnienia dla kierowców

Trasa Kętrzyn-Giżycko to jedna z najpopularniejszych dróg na Mazurach. Obydwa miasta są oddalone o 23 km. Do tej pory droga była wąska, jednopasmowa, blisko szosy rosły stare, dorodne drzewa. Samorządowcy od wielu lat zabiegali o jej remont.

Firma, która wykonuje remont drogi wojewódzkiej pomiędzy Kętrzynem a Giżyckiem poinformowała, że na pięciu odcinkach tej trasy od poniedziałku (10 marca) będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, a na jednym odcinku ruchem będzie kierowała wyznaczona osoba.

Utrudnienia potrwają do 31 marca. W tym dniu planowane jest całkowite zamknięcie tej trasy na kilku odcinkach. Drogowcy wskazali, że do wsi: Gierłoż, Kruszewiec, Pożarki, Kwiedzina i Cegielnia będzie można dojechać od strony Kętrzyna. Z kolei do Martian, Sterławek Wielkich, Małych i Średnich oraz do Kalinowa będzie można dojechać przez Ryn. Zaś do Wron, Wron Nowych i Pięknej Góry będzie można dojechać od strony Giżycka.

Koniec prac za 2 lata

Urząd Marszałkowski w Olsztynie poinformował PAP, że remont tej trasy potrwa do wiosny 2027 r. W tym czasie nie tylko zostanie polepszona jezdnia, ale też będą zbudowane chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe. Przebudowane zostaną mosty w Sterławkach Wielkich oraz w Sterławkach Małych.

Remont trasy Kętrzyn-Giżycko to część większej inwestycji - rozbudowy trasy od Kętrzyna do wschodniej granicy województwa. Całkowity koszt modernizacji tej trasy to ponad 745 miliony złotych, z czego ponad 633 miliony złotych pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

