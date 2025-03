Ważny odcinek drogi będzie zamknięty. Wiadomo, ile potrwają prace. Kierowcy szykują się na korki

Autor:

Wyjazd z Olsztyna w kierunku Warszawy zostanie zamknięty

Inwestycja realizowana przez samorząd województwa ma polegać przede wszystkim na wybudowaniu dwupasmowej trasy długości ponad dwóch kilometrów wraz z całą niezbędną infrastrukturą. I choć prace realizowane będą poza granicami Olsztyna, będą mieć wpływ na ruch w stolicy woj. warmińsko-mazurskiego.

W związku z całkowitym zamknięciem wylotu w kierunku Warszawy i Gdańska kierujący muszą spodziewać się znacznego wzrostu natężenia ruchu na wszystkich ulicach.

- ocenił Jakub Kwiatkowski, Miejski Inżynier Ruchu.

Początek prac pod koniec marca

Planowany termin całkowitego zamknięcia drogi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Nad Łyną w gminie Stawiguda to koniec marca. Jak informują olsztyńscy urzędnicy, "wykonawca dopuszcza przejazd przez teren budowy jedynie pojazdów z identyfikatorami". Ten etap prac ma potrwać około roku.

- Zgodnie z ważnym do końca 2027 roku projektem organizacji ruchu dwa proponowane przez wykonawcę objazdy do obwodnicy Olsztyna mają być poprowadzone ul. Pstrowskiego oraz ul. Sielską. W ciągu al. Warszawskiej ostatnim miejscem, w którym kierowcy będą mogli zmienić kierunek jazdy, będzie skrzyżowanie tej ulicy z ul. Słoneczną - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Olsztyna.

Kiedy koniec prac?

Zmiany w organizacji ruchu dotkną nie tylko kierowców, ale również pasażerów linii autobusowej nr 129, jadącej do Olsztynka. Jak przypomina olsztyński magistrat, "połączenie funkcjonuje dzięki porozumieniu zawartym z gminami Olsztynek i Stawiguda. To one w całości finansują działanie tej linii oraz decydują o przebiegu jej trasy i rozkładzie jazdy".

Czekamy na oficjalne wytyczne obu gmin dotyczące funkcjonowania linii 129. Jesteśmy po próbnych przejazdach technicznych na rozważanych trasach objazdu.

- przekazał Maciej Rosiński z Zarządu dróg, Zieleni i Transportu.

Według zapowiedzi wykonawcy dojazd do węzła południe obwodnicy Olsztyna ma być możliwy w sierpniu 2026 roku.

Źródło: olsztyn.eu

