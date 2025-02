Stolica województwa zostanie powiększona? Padły ważne daty. Władze ujawniają szczegóły

Spis treści

Chcą powiększyć Olsztyn

Powiększenie miasta Olsztyna marzy się lokalnym władzom. Pierwsze kroki zostały już poczynione. W środę (29 stycznia 2025 r.) radni zdecydowali o przystąpieniu do procesu zmiany granic administracyjnych stolicy Warmii i Mazur - przypomina olsztyński oddział ESKI. W jaki sposób prezydent Robert Szewczyk i jego ekipa chcą osiągnąć cel? Interesują się terenem, leżącym pomiędzy obecną południową granicą Olsztyna a obwodnicą, będącym. obecnie w administracji gminy Purda. To około 235 ha, których właścicielem jest w większości Skarb Państwa (175,59 ha, co daje 74,59 proc.) oraz ROD „Krokus” (37,1 ha). Gmina Purda jest właścicielem 1,59 proc. tego terenu, czyli 3,73 ha, na które w dużej mierze składają się drogi gminne. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Prezydent Olsztyna: "To naturalny kierunek rozwoju"

Gospodarz stolicy województwa warmińsko-mazurskiego jest przekonany, że 29 stycznia jego miasto zrobiło pierwszy krok w kierunku realizacji projektu, który wyjdzie na dobre Olsztynowi.

To naturalny kierunek rozwoju, który musimy obrać jako stolica regionu. Jesteśmy kołem zamachowym całego województwa, siedzibą najważniejszych instytucji administracyjnych, w tym sądów, jednostek służby zdrowia, placówek edukacyjnych, szkół wyższych i wielu innych instytucji. Potrzebujemy terenów, aby spełniać swoje funkcje aglomeracyjne i prorozwojowe - powiedział prezydent Robert Szewczyk, cytowany przez olsztyn.eska.pl.

W poniedziałek ruszyły konsultacje społeczne, które potrwają do 9 marca. Będą one prowadzone w trzech formach: przedstawienia informacji, badania ankietowego oraz spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w czwartek, 27 lutego, w ratuszu. Link do głosowania internetowego dostępny jest pod tym linkiem.

Wielu przeciwników powiększenia Olsztyna

Jak łatwo można się było domyślić - projekt ma swoich zwolenników, ale również zagorzałych przeciwników. Na poszerzenie granic miasta nie zgadzają się władze gminy Purda oraz znaczna część mieszkańców. Dlatego gmina Purda i powiat olsztyński zaskarżyły do wojewody warmińsko-mazurskiego uchwałę olsztyńskich radnych w tej sprawie. Przeciwnicy zorganizowali również protest pod ratuszem.

Gmina Purda to w większości są lasy, jeziora, tereny rolnicze i budownictwo jednorodzinne. Jest to szansa na rozwój. Gmina Purda to jest 45 miejscowości, wiele jest bez kanalizacji, bez wodociągów. Jest to pięć szkół, pięć przedszkoli, ponad 400 km dróg gminnych. Potrzeb w gminie Purda jest bardzo dużo, dlatego musimy walczyć o te tereny - wyjaśniła naszym dziennikarzom wójt gminy Purda, Teresa Chrostowska,

Na powiększenie Olsztyna w wyżej wspominany sposób nie zgadza się również starosta olsztyński, Andrzej Abako. Jego zdaniem te tereny potrzebne są do:

rozwoju gospodarczego

tworzenia nowych miejsc pracy, również dla mieszkańców Olsztyna

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk oraz część radnych odpierają zarzuty mieszkańców Purdy. Uważają, że tereny, o które wnioskują, wpłyną na rozwój zarówno miasta, jak i sąsiedniej gminy. W tamtym miejscu miałoby powstać „Miasteczko Prawne”, mieszkania społeczne oraz infrastruktura. Jako przykład podają Rzeszów, który powiększył się dwukrotnie. Do sprawy wrócimy w olsztyńskim oddziale "Super Expressu" oraz w lokalnych serwisach Radia ESKA.

