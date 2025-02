Kuracjuszu, chcesz odetchnąć pełną piersią? W tym uzdrowisku to możliwe!

Dramatyczny finał szarpaniny. Zrzucił go z mostu prosto do rzeki

Smog w Polsce nie odpuszcza

Aktualnie trwający sezon grzewczy i niezbyt korzystne warunki atmosferyczne sprawiają, iż jakość powietrza w niektórych regionach Polski pozostawia wiele do życzenia. Coraz częstszym problemem okazuje się być smog, czyli zanieczyszczenie, które powstaje z połączenia mgły z dymem i spalinami. Zazwyczaj występuje on w dużych aglomeracjach, lecz zdarza się, że dotyka także mniejsze miejscowości. Więcej na temat aktualnych warunków pogodowych w tej kwestii pisaliśmy tutaj: Polska czarną owcą wśród państw Unii Europejskiej! Chodzi o smog.

Mogłoby się wydawać, że zanieczyszczone powietrze nie dotyka m.in. uzdrowisk, lecz nic bardziej mylnego. Nawet w takich lokalizacjach niekiedy jakość powietrza nie należy do najlepszych. Co ciekawe, w ubiegłym roku po opublikowaniu raportu NIK okazało się, że spora część miejscowości uzdrowiskowych musi "popracować" nad tym aspektem - Polskie uzdrowiska zatrute? Raport NIK przeraził kuracjuszy. W tych miejscowościach jest niebezpiecznie. Czy jest więc w Polsce jeszcze miejsce, gdzie w szczególności kuracjusze odetchną pełną piersią? Okazuje się, że tak i znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim.

Gdzie w Polsce jest najczystsze powietrze? Pełną piersią można odetchnąć w tym uzdrowisku!

Poszukując uzdrowiska bez nadmiaru spalin i innych zanieczyszczeń warto rozważyć pobyt w miejscowości Gołdap w województwie warmińsko-mazurskim. To właśnie to uzdrowisko może pochwalić się świetną jakością powietrza od wielu lat. Dodatkowo wyjątkowe położenie nad jeziorem oferuje piękne widoki i idealne miejsca do spacerów. Kuracjusze przybywający do Gołdapi mogą korzystać m.in. z kultowych Mazurskich Tężni Solankowych, które świetnie wpływają na zdrowie. Dodatkowo znajdziemy tam także pijalnię wód oraz piękny park zdrojowy. Na miejscu leczy się w szczególności choroby górnych i dolnych dróg oddechowych.

