Zima atakuje Warmię i Mazury. Wsie bez prądu, drzewa na torach! Na miejsce przyjechał Donald Tusk

W sobotę, 3 stycznia w Elblągu odbyła się specjalna odprawa kryzysowa z udziałem premiera, Donalda Tuska. Szef rządu podkreślał, że mobilizacja musi trwać.

Nie ma powodu, żebyśmy uznali, że nasza mobilizacja może się zakończyć dzisiaj. Od zachodu, od strony Zachodniego Pomorza, opady śniegu będą się posuwać, na wschodzie mamy ciągle niskie temperatury – powiedział premier.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonach wiejskich pod Olsztynem. Kilka wsi wciąż pozostaje bez energii elektrycznej. Mokry śnieg oblepia gałęzie, które pod własnym ciężarem łamią się i spadają na linie. Dochodzi do zrywania przewodów oraz łamania słupów średniego napięcia, zasilających całe miejscowości.

Energetycy walczą z awariami w terenie, ale warunki są ekstremalne. Zasypane drogi, powalone drzewa i lasy pełne wiatrołomów sprawiają, że dotarcie do uszkodzeń zajmuje wiele godzin. Służby apelują do mieszkańców o cierpliwość.

Podczas odprawy premier dopytywał służby o miejscowości odcięte od świata, stan linii kolejowych oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Rok 2026 zaczyna się od mocnego uderzenia. Dla nas są to wyzwania związane z lokalnymi kryzysami pogodowymi oraz sytuacją na drogach i w niektórych miejscowościach czy na liniach kolejowych – mówił Donald Tusk.

Problemy dotknęły również kolej. Jedna z linii w regionie została wyłączona z ruchu z powodu dużej liczby drzew pochylonych w stronę torów. Trwa ich wycinka, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej.

Choć w Elblągu poprawiła się już sytuacja hydrologiczna po wcześniejszym zagrożeniu powodziowym, to na Warmii i Mazurach zima wciąż pokazuje swoją najostrzejszą twarz. A służby szykują się na kolejne ciężkie godziny.