Rajdowy mistrz świata miał wypadek w pobliżu Gołdapi. Sebastien Ogier trafił do szpitala

Nazywają ją perłą Mazur. To jedyna taka miejscowość w kraju

W Polsce nie brakuje ukrytych miejsc, które odwiedzone przez podróżników okazują się pozytywnym zaskoczeniem. Jedną z takich lokalizacji jest miejscowość uzdrowiskowa na Mazurach, która może poszczycić się nie tylko wyjątkowymi krajobrazami czy atrakcjami, ale również najczystszym powietrzem w kraju! Mowa o Gołdapi, czyli miasteczku w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, które znajduje się w dolinie rzeki Gołdapy, około 2,5 km od jeziora Gołdap, na skraju Puszczy Rominckiej. To miejsce idealne zarówno dla turystów, jak i dla kuracjuszy, których bez wątpienia nie brakuje w okolicy! Na jakie więc atrakcje turystyczne mogą liczyć odwiedzający? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przeczytaj także: Te osoby muszą odwołać wyjazd do sanatorium. W takim przypadku leczenie uzdrowiskowe nie jest wskazane

Uzdrowisko Gołdap. Kuracjusze uwielbiają to miejsce!

Do Gołdapi przyjeżdża coraz więcej kuracjuszy. Turnusy tylko do Ciechocinka czy Krynicy-Zdroju przestają być tak popularne, bowiem społeczeństwo pragnie spokoju, a w obleganych miejscowościach trudno o stu procentowy relaks. Na szczęście w Gołdapi jest to jeszcze możliwe!

Gołdap posiada status uzdrowiska o profilu borowinowo-klimatycznym od 2000 roku. Wielu turystów i kuracjuszy korzysta tutaj m.in. ze słynnych mazurskich tężni solankowych czy grot solnych. Dodatkowo w okolicy nie brakuje parku zdrojowego, tras spacerowych oraz rowerowych, więc fani aktywności fizycznej również się odnajdą!

Co jednak leczy się w uzdrowisku Gołdap? Wyjątkowy klimat i otoczenie sprzyja leczeniu układu oddechowego, narządu ruchu, górnych i dolnych dróg oddechowych, układu krążenia oraz schorzeń psychosomatycznych.

Jeśli więc marzy ci się kompleksowy wypoczynek w czystym i pięknym miejscu, Gołdap będzie idealnym wyborem. W naszej galerii zdjęć znajdziecie fotografie z miejscowości, które z pewnością zachęcą do odwiedzenia miasteczka!