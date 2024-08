To najlepszy termin na urlop w Zakopanem. Górale obniżają ceny i nie ma tłumów

Malownicze uzdrowisko w Małopolsce. Miejscowość zachwyca nawet zagranicznych turystów

Jest położona wśród pięknych krajobrazów i staje się coraz bardziej popularnym celem podróży nie tylko dla polskich kuracjuszy, ale i tych zza granicy. Muszyna, bowiem to o niej mowa, na przestrzeni ostatnich lat stała się wręcz oazą odpoczynku. Miejscowość położona w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim ma sporo do zaoferowania dla odwiedzających. Co jednak konkretnie można robić na miejscu? Jakie atrakcje czekają na podróżnych? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Muszyna: jaką historię ma miejscowość i co robić na miejscu?

Muszyna to miejscowość, która historią sięga XIII wieku, a dokładnie roku 1209 kiedy to węgierski król Andrzej II Arpadowicz przyznał proboszczowi Adolfowi z kapituły spiskiej prawo do pobierania cła aż po Poprad koło Muszyny. Spoglądając jednak na wiele innych źródeł, można się domyślać, iż miejscowość powstała już wcześniej, dzięki dawnemu szlakowi handlowemu, który prowadził przez Dolinę Popradu.

W latach 20. XX wieku natomiast Muszyna stała się uzdrowiskiem, a w 1930 roku została przyjęta do Związku Uzdrowisk Polskich. Na przestrzeni kolejnych latach dokonano odwiertu dwóch pierwszych źródeł mineralnych i zaczęto rozwijać miejscowość. Niestety wraz z wybuchem wojny niemalże wszystko uległo zniszczeniu. Po okupacji wznowiono jednak działalność uzdrowiskową w miasteczku, a ta trwa do dziś.

W ostatnich latach Muszyna cieszy się ogromną popularnością, głównie dzięki inwestycjom, które miały tam miejsce. Turyści dzięki działaniom władz i samorządom mogą między innymi zwiedzać odrestaurowany zamek czy największe w Polsce ogrody sensoryczne.

Muszyna słynie także z pijalni wód mineralnych, parków, basenów, sanatoriów czy organizowanych spływów kajakowych. Dodatkowo turyści chętnie odwiedzają Zapopradzie, czyli część miasta położoną na lewym brzegu Popradu, gdzie można wypocząć wśród natury oraz wejść na wieżę widokową. Atrakcji jest tam co niemiara, więc nie ma się co dziwić, że oprócz polskich turystów oraz kuracjuszy, coraz częściej spotyka się tam także odwiedzających ze Słowacji.

Muszynę upodobali sobie też Słowacy, których widać wszędzie. Z pobieżnej oceny wynika, że stanowią oni ok. 20- 25 % wszystkich "majówkowych" turystów w Muszynie. Każda atrakcja w Muszynie jest oblegana przez turystów. Największą popularnością cieszą się: ogrody sensoryczne, miłości, tematyczne, ogrody biblijne, ogrody żywe, zamek, ścieżki rowerowe, wieża widokowa na Malniku, Rynek, spływ raftingowy, Czarna Młaka i mofeta - wymieniał Jan Golba, Burmistrz miejscowości, krynica.tv.